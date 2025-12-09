Казахстан почне постачати нафту напряму до Китаю після ударів України по Новоросійську

Казахстан вперше почне постачати нафту напряму до Китаю в обхід російських трубопроводів. Раніше Казахстан використовував російські потужності для нафтових постачань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Зазначається, що вперше 50 тисяч тонн сирої нафти відправляться до Китаю безпосередньо з родовища Кашаган. Це буде перше постачання після того, як український дрон пошкодив термінал Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК).

" КТК, на яку припадає 1% світових постачань сирої нафти та до якої входять російські, казахстанські та американські акціонери, була змушена скоротити експорт... Наразі КТК використовує лише один із трьох ВПП", - сказано у повідомленні.

Казахстан планує транспортувати нафту з родовища Кашаган до Китаю через нафтопровід "Атасу-Алашанькоу". Цікаво, що нафту добуває міжнародний консорціум NCOC, до якого входить китайська компанія CNPC. Саме вона відправить 30 тисяч тонн нафти, ще 20 тисяч тонн буде відправлено японською компанією зі складу консорціуму.

Міністерство енергетики Казахстану підтвердило зусилля щодо пошуку додаткових маршрутів для каспійської нафти. Особливо це стосується родовища Кашаган.