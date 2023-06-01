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У Шебекіно Бєлгородській області сталася пожежа у будівлі поряд із місцевою адміністрацією

Фото: у Шебекіно сталася пожежа у будівлі поряд із місцевою адміністрацією (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У місті Шебекіно в Бєлгородській області сталася пожежа у гуртожитку, що знаходиться поруч із місцевою адміністрацією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Повідомляють, що у Шебекіно спалахнув п'ятиповерховий будинок після влучення снаряда.

Загорілася будівля гуртожитку поряд із місцевою адміністрацією.

При цьому ЗМІ зазначають, що в цій будівлі могли перебувати російські військові.

Дані про постраждалих та руйнування з'ясовуються.

Ситуація в Бєлгородській області

Сьогодні зранку у районі прикордонного пункту "Шебекіно" трапилися сутички. Бійці "Російського добровільного корпусу" (РДК) і Легіону "Свобода Росії" (ЛСР) зазначили, що скоро розпочнуть просування вглиб території РФ.

Нещодавно РДК обстріляв з "Градів" будівлю МВС у Шебекіно, а ЛСР знищив вантажівку з боєкомплектом та міномет.

Місцева влада зранку вже повідомляла про нові нічні обстріли Шебекіно. Вони навіть заявляли про п'ятьох поранених людей, у тому числі поліцейського та охоронця мосту. При цьому прикордонне місто останніми тижнями часто потрапляє під обстріли, хоча місцева влада постійно звинувачує в цьому ЗСУ.

Операція у Бєлгородській області

Зазначимо, що ще 22 травня бійці РДК та ЛСР оголосили про початок операції у прикордонних районах області. Своєю метою вони називають "скинути путінський режим".

На другий день рейду вони змогли знищити мотострілецьку роту армії РФ (близько 150 осіб) і захопити ворожу техніку. В останній день травня "РДК" показав відео зі своєї операції у прикордонних районах Бєлгородської області.

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