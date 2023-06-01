В Шебекино Белгородской области произошел пожар в здании рядом с местной администрацией

Сообщается, что в Шебекино вспыхнул пятиэтажный дом после попадания снаряда.

Загорелось здание общежития рядом с местной администрацией.

При этом СМИ отмечают, что в этом здании могли находиться российские военные.

Данные о пострадавших и разрушениях выясняются.

Ситуация в Белгородской области

Сегодня утром в районе пограничного пункта "Шебекино" произошли столкновения. Бойцы "Русского добровольного корпуса" (РДК) и Легиона "Свобода России" (ЛСР) отметили, что скоро начнут продвижение в глубь территории РФ.

Недавно РДК обстрелял из "Градов" здание МВД в Шебекино, а ЛСР уничтожил грузовик с боекомплектом и миномет.

Местные власти утром уже сообщали о новых ночных обстрелах Шебекино. Они даже заявляли о пяти раненых людей, включая полицейского и охранника моста. При этом пограничный город в последние недели часто попадает под обстрелы, хотя местные власти постоянно обвиняют в этом ВСУ.

Операция в Белгородской области

Отметим, что еще 22 мая бойцы РДК и ЛСР объявили о начале операции в приграничных районах области. Своей целью они называют "свергнуть путинский режим".

Во второй день рейда они смогли уничтожить мотострелковую роту армии РФ (около 150 человек) и захватить вражескую технику. В последний день мая "РДК" показал видео по своей операции в приграничных районах Белгородской области.

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