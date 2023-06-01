У РФ заявили про атаку на пункт "Шебекіно" та бої на кордоні з Україною: що вібдувається

У районі російського прикордонного пункту "Шебекіно" у Білгородській області відбуваються бої вранці у четвер, 1 червня. Між тим бійці РДК та ЛСР, що проводять операцію в Бєлгородській області, оголосили про початок другої фази.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ та заяви представників РДК та ЛСР.

"На кордоні Росії та України йде бій. За попередніми даними, диверсанти атакували МАПП "Шебекіно" за допомогою танків. Їх стримують прикордонники та бійці Міноборони", - пише Telegram-канал Baza.

Також у російських пабликах пишуть, що Маслова Пристань перекрила дорогу в бік Шебекіно.

Перед цим у самому місті був нічний обстріл. Попередньо, один із снарядів потрапив до будівлі місцевого МВС.

Перед цим було організовано часткову евакуацію, і частину жителів вирішили залишити місто.

Заява Легіону "Свобода Росії" про ситуацію на кордоні

Вранці на Telegram-каналі бійців ЛСР з'явилося повідомлення щодо того, що відбувається на кордоні України та РФ.

"Наші побратими передають привіт з українсько-російського кордону. Наша боротьба триває. Чекайте на нас!" - йдеться у публікації.

Бійці РДК оголосили початок другої фази операції

Представники підрозділу "Російський добровольчий корпус", своєю чергою, опублікував у мережі відеозвернення, в якому було оголошено про початок обіцяної командиром РДК другої фази.

"Путінська армія знову б'є по площах, хоча цього разу це не мирні українські міста, а вже російські села та села. Залишайтеся у своїх будинках або пройдіть в укриття! РДК не воювала і не воює з мирним населенням!" - йдеться у заяві.

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