Операція у Бєлгородській області: "РДК" показав відео-звіт

"Російський добровольчий корпус" показав відео зі своєї операції у прикордонних районах Бєлгородської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РДК" у Telegram.

У підрозділі наголосили, що за добу бійцям "РДК" вдалося взяти під повний контроль територію за площею більше, ніж увесь Бахмут (площа міста становить понад 41 квадратний кілометр).

Увага, на відео є ненормативна лексика!

"Поки що це лише проба наших сил, хоча під час таких "вправ" ми змогли викрасти новий БТР-82А! Далі більше", - зазначають у "РДК".

Операція у Бєлгородській області

Нагадаємо, 22 травня бійці "Російського добровольчого корпусу" та легіону "Свобода Росії", які допомагають Україні оборонятися від вторгнення окупантів, оголосили про початок операції у прикордонних районах Бєлгородської області. З самого ранку там лунали вибухи та постріли.

У Головному управлінні розвідки наголошували, що метою таких дій було створення зони безпеки на кордоні Росії з Україною, щоб захистити мирних українців від обстрілів.

При цьому військові заявляли про те, що вони вже на другий день рейду змогли знищити мотострілецьку роту армії РФ (близько 150 осіб) і захопити ворожу техніку.