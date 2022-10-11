Щойно окупанти відступають, українські військові оточують їх повторно (перехоплення)

Як тільки російські загарбники залишають свої позиції, українські військові знову беруть їх в оточення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на перехоплення розмови росіян, яку опубліковало Головне управління розвідки .

Окупант, що перебуває на Херсонському напрямку, розповів, що його підрозділ відступив, але українські захисники почали знову їх оточувати.

Так, він сказав, що загарбники вже другу добу поспіль змінюють по дві позиції за ніч. Зараз на новому місті вони окопуються. При цьому їх постійно обстрілює українська артилерія.

Також він висловлює сподівання, що РФ може застосувати тактичну авіацію після підписання так званого "приєднання нових територій" до складу країни-агресора, щоб "спалити там все".

Його співбесідник зазначив, що Росія вже готується відправляти на війну в Україну мобілізованих.

"До нас уже приїхали, їх взагалі, нах*й не готували", - відповів загарбник.