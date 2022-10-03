"Чого ми сюди полізли?". Окупанти не розуміють, чому воюють в Україні (перехоплення)

Російські солдати не розуміють, чому РФ воює проти України. Вони скаржаться на командування та хочуть втекти додому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.

У перехопленій розмові російський військовий емоційно скаржиться дружині на командування, війну та власне становище.

"На**й ми сюди полізли? На**й ця країна? У кишенях земля, у трусах земля. Весь у багнюці, як чмо. Від консервів вже нудить", - заявив окупант.

Він розповів, що знаходиться у селі Шипиловка Луганської області, де постійно тривають бої. Проте його командування навіть не знає, де він та чи живий взагалі.

Окупант сподівається, що його змінять на фронті і він зможе втекти в Росію.