ua ru
Сб, 08 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Окупанти не вірять, що мобілізовані росіяни допоможуть їм на фронті, - перехоплення ГУР

Новость на русском →
Субота 08 жовтня 2022 19:04
Окупанти не вірять, що мобілізовані росіяни допоможуть їм на фронті, - перехоплення ГУР Фото: окупанти не вірять, що мобілізовані росіяни допоможуть їм на фронті (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська, які зараз воюють на території України, не вірять у те, що мобілізовані росіяни допоможуть їм на фронті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР Міноборони України.

Окупант поскаржився своїй дружині, що російська армія зазнає величезних втрат.

"Тут щодня "300"-ті, "200"-ті... Тільки, бл*, з людиною познайомився - вже, нах*й, або "300", або "200", - каже російський військовий.

Також, за словами окупанта, в його бригаді залишилося лише чотири особи.

При цьому на запитання дружини, чи чекають вони мобілізованих на допомогу, військовий відповів: "Ну яка допомога, бл*? Приженуть народу, скажуть: "ідіть у наступ, нах*й", а наступ - це п*здец".

Нагадаємо, раніше у перехопленій розмові окупант розповів, як їхні коригувальники наводять вогонь по своїх. При цьому ЗСУ вбивають росіян не шкодуючи - "пачками", а самі окупанти називають себе "м'ясом".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
окупанти Главное управление разведки
NEWS
Як пошкодження Кримського мосту може вплинути на війну: відповідь експерта
Як пошкодження Кримського мосту може вплинути на війну: відповідь експерта
DAILY
Широкий фронт. Як Україна витісняє росіян на півдні та сході
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Широкий фронт. Як Україна витісняє росіян на півдні та сході