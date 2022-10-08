Окупанти не вірять, що мобілізовані росіяни допоможуть їм на фронті, - перехоплення ГУР
Російські війська, які зараз воюють на території України, не вірять у те, що мобілізовані росіяни допоможуть їм на фронті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР Міноборони України.
Окупант поскаржився своїй дружині, що російська армія зазнає величезних втрат.
"Тут щодня "300"-ті, "200"-ті... Тільки, бл*, з людиною познайомився - вже, нах*й, або "300", або "200", - каже російський військовий.
Також, за словами окупанта, в його бригаді залишилося лише чотири особи.
При цьому на запитання дружини, чи чекають вони мобілізованих на допомогу, військовий відповів: "Ну яка допомога, бл*? Приженуть народу, скажуть: "ідіть у наступ, нах*й", а наступ - це п*здец".
Нагадаємо, раніше у перехопленій розмові окупант розповів, як їхні коригувальники наводять вогонь по своїх. При цьому ЗСУ вбивають росіян не шкодуючи - "пачками", а самі окупанти називають себе "м'ясом".
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