Как только оккупанты отступают, украинские военные окружают их повторно (перехват)

Как только российские захватчики кидают свои позиции, украинские военные снова берут их в окружение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на перехват разговора россиян, который опубликовало Главное управление разведки .

Оккупант, который находится на Херсонском направлении, рассказал, что его подразделение отступило, но украинские защитники начали снова их окружать.

Так, он сказал, что захватчики уже вторые сутки подряд меняют по две позиции за ночь. Сейчас на новом городе они окапываются. При этом их постоянно обстреливает украинская артиллерия.

Также он надеется, что РФ может применить тактическую авиацию после подписания так называемого "присоединения новых территорий" к составу страны-агрессора, чтобы "сжечь там все".

Его собеседник отметил, что Россия уже готовится отправлять на войну мобилизованных в Украину.

"К нам уже приехали, их вообще, нах*и не готовили", - ответил захватчик.