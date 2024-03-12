ua en ru
Вт, 12 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Щонайменше половина виробництва НПЗ під Нижнім Новгородом зупинена, - Reuters

Росія , Вівторок 12 березня 2024 15:03
UA EN RU
Щонайменше половина виробництва НПЗ під Нижнім Новгородом зупинена, - Reuters Фото: удар по НПЗ у Кстово 12 березня (росЗМІ)
Автор: Ярослава Борзова

Робота щонайменше половини виробництва нафтопереробного заводу "Лукойл-Нижньогороднафтооргсинтез" (НОРСІ) у місті Кстово зупинена внаслідок атаки дрона. Причиною стала поломка установки з обробки сирої нафти "АВТ-6".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомлялось раніше, безпілотник атакував НОРСІ, який у місті Кстово Нижньогородської області сьогодні вранці, 12 березня.

Анонімні російські джерела в галузі повідомили виданню, що в результаті атаки основна установка переробки нафти "АВТ-6" на НОРСІ була пошкоджена. За їх словами, це означає про зупинку щонайменше половини виробництва на заводі.

"Лукойл відмовився від коментарів", - йдеться в повідомленні.

За даними галузевих джерел, НОРСІ переробляло близько 15,8 млн тонн російської нафти на рік, або 5,8% від загального обсягу переробленої нафти.

Атаки на НПЗ в Росії

Варто зазначити, що атаки українських дронів на російські НПЗ стають все більш систематичними. Так, нещодавно безпілотник атакував один із найбільших нафтопереробних заводів в Ярославлі.

Також джерела РБК-Україна повідомляли, що дрони СБУ вразили НПЗ у Туапсе, внаслідок чого була потужна пожежа.

Крім того, дрони СБУ влучно відпрацювали по нафтовому терміналу "Усть-Луга Ойл". Там переробляють паливо, яке, зокрема, постачається і для військ РФ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація НПЗ
NEWS
"Телевізор бреше". Експерт назвав ключову місію добровольців у прориві кордону Росії
"Телевізор бреше". Експерт назвав ключову місію добровольців у прориві кордону Росії
DAILY
Олександр Кубраков: Полякам не треба шукати ворогів в Україні, у нас з ними спільний ворог
Ростислав Шаправськийголовний редактор РБК-Україна Олександр Кубраков: Полякам не треба шукати ворогів в Україні, у нас з ними спільний ворог