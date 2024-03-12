Щонайменше половина виробництва НПЗ під Нижнім Новгородом зупинена, - Reuters

Робота щонайменше половини виробництва нафтопереробного заводу "Лукойл-Нижньогороднафтооргсинтез" (НОРСІ) у місті Кстово зупинена внаслідок атаки дрона. Причиною стала поломка установки з обробки сирої нафти "АВТ-6".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За даними галузевих джерел, НОРСІ переробляло близько 15,8 млн тонн російської нафти на рік, або 5,8% від загального обсягу переробленої нафти.

"Лукойл відмовився від коментарів", - йдеться в повідомленні.

Анонімні російські джерела в галузі повідомили виданню, що в результаті атаки основна установка переробки нафти "АВТ-6" на НОРСІ була пошкоджена. За їх словами, це означає про зупинку щонайменше половини виробництва на заводі.

Як повідомлялось раніше, безпілотник атакував НОРСІ, який у місті Кстово Нижньогородської області сьогодні вранці, 12 березня.

Атаки на НПЗ в Росії

Варто зазначити, що атаки українських дронів на російські НПЗ стають все більш систематичними. Так, нещодавно безпілотник атакував один із найбільших нафтопереробних заводів в Ярославлі.

Також джерела РБК-Україна повідомляли, що дрони СБУ вразили НПЗ у Туапсе, внаслідок чого була потужна пожежа.

Крім того, дрони СБУ влучно відпрацювали по нафтовому терміналу "Усть-Луга Ойл". Там переробляють паливо, яке, зокрема, постачається і для військ РФ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.