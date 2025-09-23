Щонайменше 17 вибухів, атака триває: все про наслідки нальоту дронів на Харків

Російські загарбники продовжують масовану атаку ударними безпілотниками на Харків. У місті є перший постраждалий серед цивільного населення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова та мера Харкова Ігоря Терехова.
За даними міського голови, станом на 23:05 у місті пролунали 17 вибухів.
Внаслідок ударів вибухове поранення отримав 24-річний чоловік. Його ушпиталено. Лікарі надають пораненому усю необхідну допомогу.
О 22:39 Повітряні сили ЗСУ повідомили про рух нових груп БпЛА на сході Харківщини, курс - західний/південно-західний.
Масована атака дронами на Харків дронами "Шахед" почалася близько 20:00 ввечері 23 вересня.
За останніми даними, близько 16 вибухів пролунали у Холодногірському районі. В місті спостерігаються перебої з електроенергією.
Минулої ночі російські загарбники атакували дронами Чернігів і пошкодили об'єкт критичної інфраструктури.
Вчора на Запоріжжя агресор скинув керовані авіабомби, у місті пошкоджено цивільну інфраструктуру, є загиблий.
Вдень 23 вересня росіяни знову обстріляли Запоріжжя. Подробиці атаки - читайте в матеріалі РБК-Україна.