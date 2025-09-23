UA

Щонайменше 17 вибухів, атака триває: все про наслідки нальоту дронів на Харків

Фото: у Харкові є постраждалі внаслідок атаки "Шахедами" (facebook.com DSNSPOLTAVA)
Автор: Валерій Савицький

Російські загарбники продовжують масовану атаку ударними безпілотниками на Харків. У місті є перший постраждалий серед цивільного населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова та мера Харкова Ігоря Терехова.

За даними міського голови, станом на 23:05 у місті пролунали 17 вибухів.

Внаслідок ударів вибухове поранення отримав 24-річний чоловік. Його ушпиталено. Лікарі надають пораненому усю необхідну допомогу.

О 22:39 Повітряні сили ЗСУ повідомили про рух нових груп БпЛА на сході Харківщини, курс - західний/південно-західний.

Повітряні атаки Росії

Масована атака дронами на Харків дронами "Шахед" почалася близько 20:00 ввечері 23 вересня.

За останніми даними, близько 16 вибухів пролунали у Холодногірському районі. В місті спостерігаються перебої з електроенергією.

Минулої ночі російські загарбники атакували дронами Чернігів і пошкодили об'єкт критичної інфраструктури.

Вчора на Запоріжжя агресор скинув керовані авіабомби, у місті пошкоджено цивільну інфраструктуру, є загиблий.

Вдень 23 вересня росіяни знову обстріляли Запоріжжя. Подробиці атаки - читайте в матеріалі РБК-Україна.

