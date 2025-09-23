Щонайменше 17 вибухів, атака триває: все про наслідки нальоту дронів на Харків

Повітряні атаки Росії

Масована атака дронами на Харків дронами "Шахед" почалася близько 20:00 ввечері 23 вересня.

За останніми даними, близько 16 вибухів пролунали у Холодногірському районі. В місті спостерігаються перебої з електроенергією.

Минулої ночі російські загарбники атакували дронами Чернігів і пошкодили об'єкт критичної інфраструктури.

Вчора на Запоріжжя агресор скинув керовані авіабомби, у місті пошкоджено цивільну інфраструктуру, є загиблий.

Вдень 23 вересня росіяни знову обстріляли Запоріжжя. Подробиці атаки - читайте в матеріалі РБК-Україна.