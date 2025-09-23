Харків під масованою атакою дронів, в місті лунають вибухи

У Харкові ввечері вівторка, 23 вересня, пролунали вибухи. Місто перебуває під атакою російських дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова та мера міста Ігоря Терехова.

Близько 20:10 Терехов повідомив, що у місті було чути вибухи та закликав місцевих перебувати в укритті.

Згодом він уточнив, що приліт дрона стався у Холодногірському районі. Деталі уточнюються. За його даними, за протягом 10 хвилин у місті пролунало декілька вибухів.

"Пʼятий вибух. Харків під масованою атакою шахедів, яка триває. Будьте обережні", - написав він.

За даними Синєгубова, інформація про постраждалих та наслідки влучання уточнюється.

Обстріли України

Минулого вечора Російська Федерація також атакувала територію України. Росіяни запустили "Шахеди" з різних напрямків, та різні типи ракет.

Під час вчорашнього обстрілу росіяни атакували об'єкт критичної інфраструктури в Чернігові.