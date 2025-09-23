Минимум 17 взрывов, атака продолжается: все о последствиях налета дронов на Харьков

По данным городского головы, по состоянию на 23:05 в городе прогремели 17 взрывов.

В результате ударов взрывное ранение получил 24-летний мужчина. Он госпитализирован. Врачи оказывают раненому всю необходимую помощь.

В 22:39 Воздушные силы ВСУ сообщили о движении новых групп БпЛА на востоке Харьковской области, курс - западный/юго-западный.