Щоденних злочинів недостатньо? Подоляк закликав до сильнішого тиску проти РФ

Світ повинен посилити тиск проти Російської Федерації через її щоденні жорстокі злочини на території України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"Щоденні докази жорстоких російських злочинів. Масових, системних, навмисних. Проти військовополонених. Цивільного населення. Дітей... Недостатньо? З огляду на все це, так, якщо огидна фізіономія масового вбивці сидить в ООН, МОК хоче, щоб Росія брала участь в Олімпіаді, а "Росатом" не перебуває під санкціями", - пише радник голови Офісу президента.

Як відзначив Подоляк, попри свої злочини проти України:

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що російські окупанти обстріляли храм та житлові будинки у Нікополі, поранення отримали двоє осіб. Як відзначив Подоляк, росіяни скоїли черговий злочин попри свої заяви про "релігійність".

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