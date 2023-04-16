Росіяни обстріляли храм у Нікополі: двоє осіб поранені

Російська армія у Великдень обстріляла церкву у Нікополі. Внаслідок атаки ворога поранення отримали двоє людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака в Telegram.

Окупанти атакували храм у Нікополі з важкої артилерії. Поранення отримали 57-річний чоловік та 38-річна жінка, її госпіталізували.

Також внаслідок обстрілу міста пошкоджені п’ять житлових будинків, два автомобілі, кілька ліній електропередач. Понівечені чотири господарчі споруди, ще одна - знищена.

Нагадаємо, в ніч на 16 квітня російські війська обстріляли Запоріжжя та область. У місті Комишеваха внаслідок атаки зруйновано церкву.

У Запоріжжі дві російські ракети поцілили у зелену зону. На щастя, ніхто не постраждав.

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