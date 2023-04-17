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Подоляк про останні атаки росіян: у них немає бога, лише бункерні ідоли

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Київ, Понеділок 17 квітня 2023 11:09
Подоляк про останні атаки росіян: у них немає бога, лише бункерні ідоли Фото: радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк (president gov ua)
Автор: Наталія Юрченко

Окупанти навіть на Великдень обстрілювали Україну, попри заяви про релігійність. При цьому росіяни продовжують вірити у "бункерного ідола".

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.

Він зазначив, що росіяни настільки ж "ревні християни", наскільки "миротворці". Релігія Росії - це вбивства, ґвалтування і мародерство.

Подоляк наголосив, що навіть на великодні свята російська армія обстріляла Слов'янськ, а також цинічно зруйнувала церкву у Запорізькій області та храм у Нікополі.

"У цієї нації немає бога, є лише бункерні ідоли", - зазначив Подоляк.

Нагадаємо, російські окупанти обстріляли житлові квартали Слов'янська у Донецькій області 14 квітня. Внаслідок ракетного удару по багатоквартирному будинку загинули 15 осіб, ще 24 отримали поранення.

На Великдень росіяни обстріляли храм та житлові будинки у Нікополі, поранення отримали двоє осіб.

Нагадаємо, в ніч на 16 квітня російські війська атакували Запоріжжя та область. У місті Комишеваха внаслідок удару зруйновано церкву.

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