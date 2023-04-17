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Ежедневных преступлений недостаточно? Подоляк призвал к более сильному давлению против РФ

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Понедельник 17 апреля 2023 18:02
Ежедневных преступлений недостаточно? Подоляк призвал к более сильному давлению против РФ Фото: Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Мир должен усилить давление против Российской Федерации из-за ее ежедневных жестоких преступлений на территории Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

Как отметил Подоляк, несмотря на свои преступления против Украины:

  • МОК и дальше хочет, чтобы российские спортсмены участвовали в Олимпиаде;
  • "Росатом" не находится под санкциями;
  • Россия председательствует в Совбезе ООН.

"Ежедневные доказательства жестоких российских преступлений. Массовых, системных, умышленных. Против военнопленных. Гражданского населения. Детей... Недостаточно? Учитывая все это, так, если отвратительная физиономия массового убийцы сидит в ООН, МОК хочет, чтобы Россия участвовала в Олимпиаде, а "Росатом" не находится под санкциями", - пишет советник главы Офиса президента.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что российские оккупанты обстреляли храм и жилые дома в Никополе, ранения получили два человека. Как отметил Подоляк, россияне совершили очередное преступление, несмотря на свои заявления о "религиозности".

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