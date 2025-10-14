Щоб не втратити пенсію: у ПФУ пояснили, як пройти відеоідентифікацію онлайн

Як пройти ідентифікацію

Фізичну ідентифікацію можна пройти онлайн - через відеоконференцзв’язок з фахівцем Пенсійного фонду. Для цього необхідно:

зайти на вебпортал електронних послуг ПФУ;

обрати вкладку "Заява на ідентифікацію за допомогою відеоконференцзв’язку";

заповнити онлайн-форму, зазначивши особисті дані, контактну інформацію та спосіб зв’язку (Google Meet, Zoom, Telegram, Viber тощо);

за потреби додати копії документів - паспорта, пенсійного посвідчення, довідки про ІПН або трудової книжки;

подати заяву та очікувати повідомлення про дату і час відеосеансу.

Для отримувачів, які живуть за кордоном, у формі передбачено спеціальну позначку про тимчасове проживання за межами України.

Особи, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, також можуть скористатись сервісом, але без зазначення цієї позначки.

Після опрацювання заяви заявнику надійде e-mail із запрошенням на відеоконференцію.