Щоб не втратити пенсію: у ПФУ пояснили, як пройти відеоідентифікацію онлайн

Пенсіонери та отримувачі страхових виплат, які тимчасово проживають за межами України або перебувають на тимчасово окупованих територіях, повинні пройти фізичну ідентифікацію до 31 грудня 2025 року для продовження отримання виплат.
Фізичну ідентифікацію можна пройти онлайн - через відеоконференцзв’язок з фахівцем Пенсійного фонду. Для цього необхідно:
Для отримувачів, які живуть за кордоном, у формі передбачено спеціальну позначку про тимчасове проживання за межами України.
Особи, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, також можуть скористатись сервісом, але без зазначення цієї позначки.
Після опрацювання заяви заявнику надійде e-mail із запрошенням на відеоконференцію.
Нагадаємо, ПФУ зобов’язав одержувачів пенсій і соціальних виплат пройти фізичну ідентифікацію. Пройти можна особисто, через "Дію", відеоконференцію або у дипустановах за кордоном.
Це потрібно для оновлення даних і перевірки, хто реально отримує кошти. Ті, хто не пройдуть процедуру до встановленого терміну, можуть втратити виплати - їх призупинять до підтвердження особи.