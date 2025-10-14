Чтобы не потерять пенсию: в ПФУ объяснили, как пройти видеоидентификацию онлайн

Как пройти идентификацию

Физическую идентификацию можно пройти онлайн - через видеоконференцсвязь со специалистом Пенсионного фонда. Для этого необходимо:

зайти на вебпортал электронных услуг ПФУ;

выбрать вкладку "Заявление на идентификацию с помощью видеоконференцсвязи";

заполнить онлайн-форму, указав личные данные, контактную информацию и способ связи (Google Meet, Zoom, Telegram, Viber и т.д.);

при необходимости приложить копии документов - паспорта, пенсионного удостоверения, справки о ИНН или трудовой книжки;

подать заявление и ожидать сообщения о дате и времени видеосеанса.

Для получателей, которые живут за границей, в форме предусмотрена специальная отметка о временном проживании за пределами Украины.

Лица, находящиеся на временно оккупированных территориях, также могут воспользоваться сервисом, но без указания этой отметки.

После обработки заявления заявителю поступит e-mail с приглашением на видеоконференцию.