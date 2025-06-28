Що їсти в День Конституції України: 28 страв для святкового столу
28 червня в Україні відзначають День Конституції - державне свято, яке традиційно припадає на розпал літа. Це чудова нагода зібратися за святковим столом або влаштувати пікнік у колі рідних. А щоб святкування було не лише урочистим, а й смачним - варто наповнити меню улюбленими українськими стравами.
РБК-Україна зібрало 28 ідей страв, які чудово пасують до святкування Дня Конституції. У підбірці - класика української кухні, сезонні частування та легкі закуски, що підійдуть і для великого застілля, і для виїзду на природу.
Холодні закуски та салати на День Конституції
Сало з хріном, гірчицею та чорним хлібом
Символ української кухні, який можна подати як на дерев’яній дошці, так і в авторській інтерпретації - наприклад, рулетиками з часником, кропом або навіть медом. Додайте трохи малосольного огірка - і отримаєте закуску з ефектом "вау".
Канапки з шпондером та квашеними овочами
Хрусткий хлібець або тост з вершковим сиром, шматочком шпондеру (домашнього бекону), кружальцем огірка і гілочкою зелені - ідеальний варіант для пікніка. Можна подати у вигляді закусочних тартів.
Домашні соління
Огірки, помідори, квашена капуста, буряк із хроном - це не просто смакота, а гастро-скарб на столі. Розкладіть соління в невеликі баночки або піали, прикрасьте зеленню - виглядатиме ефектно і душевно.
Салат із буряком, квасолею та часником
Простий, поживний і дуже український. Буряк натирається на тертці, додається варена червона квасоля, подрібнений часник, олія і трохи оцту.
Салат із молодої капусти з огірком і кропом
Неймовірно свіжий і хрумкий. Заправка - олія або домашня сметана з лимонним соком. Можна подати з додаванням редиски.
Закуска з плавленого сиру, часнику й яєць
Стара добра "намазка", яку знають усі - але якщо подати її у фаршованих яйцях або тарталетках із зеленню, отримаєте ідеальну холодну закуску в один укус.
Закуска з бринзи або фети з зеленню
Розім’ята бринза, часник, кріп, олія - намазка на чорний хліб або в якості дипу до овочів. У поєднанні з м’ятним лимонадом - легка і освіжаюча страва для літнього застілля.
Салат "Олів’є" або "Столичний"
Куди ж без улюбленця всіх свят? Для літнього варіанту можна замінити ковбасу на варене куряче філе, а майонез частково на йогуртовий соус.
Салат "Олів'є" пасує до будь-якого святкового столу (фото: Freepik)
Гарячі страви на День Конституції
Борщ український з м’ясом і пампушками
Це не просто страва - це національний символ. Влітку його можна подавати і теплим, і навіть охолодженим. Прикрасити страву можна ложкою сметани, пір’ям зеленої цибулі й запашними пампушками з часниковим соусом.
Котлета по-київськи
Золотиста скоринка, соковите куряче філе та ароматна масляна начинка з зеленню - ця страва не потребує представлення. Подавати її можна з картопляним пюре або сезонним салатом.
Печеня
Ситна, ароматна і дуже домашня страва - з м’ясом, картоплею, морквою та спеціями. Можна приготувати в класичних керамічних горщиках і подати кожному гостю порційно - це завжди створює особливу атмосферу.
Крученики з м’ясом, чорносливом або грибами
Тонко відбиті шматочки м’яса, начинені начинкою і запечені в соусі - ідеальна альтернатива звичайним відбивним. Особливо смакують зі свіжим овочевим гарніром або печеною картоплею.
Деруни з грибною підливою
Ці картопляні млинці смакують усім! Особливо, якщо подати їх зі сметаною або білим грибним соусом. Можна зробити навіть міні-версії дерунів для подачі у фуршетному форматі.
Запечені ребра в медово-гірчичному соусі
Для поціновувачів м’яса - апетитні свинячі ребра, замариновані в соусі й запечені до золотистої скоринки. Додаємо до меню для святкового грилю або вечері під відкритим небом.
Голубці в сметанному соусі
Класика українського столу: капустяне листя, начинене рисом і м’ясом, тушковане у томатно-сметанному соусі. Для пісного або вегетаріанського варіанту - з грибами чи сочевицею.
Голубці зі свіжої капусти - традиційна літня страва (фото: Freepik)
Пиріг з м’ясом або лівером
Поживна альтернатива другим стравам. Подавати його можна теплим шматочками, з соусом або зеленню.
Картопля запечена з салом і часником
Простий і доступний гарнір, який перетворюється на головну страву, якщо додати до нього шкварки, гриби або ароматні спеції.
Вареники з картоплею та шкварками
Вареники з картоплею - це страва, з якою в українців пов’язано безліч теплих спогадів: бабусина кухня, дитинство, застілля на свята. А якщо подати їх зі шкварками, цибулькою та сметаною - отримаєте гастрономічний екстаз в найкращому сенсі.
Банош з бринзою та шкварками
Символ карпатської кухні, який "перекочував" уже й в інші регіони нашої країни. Готується на сметані або вершках із кукурудзяної крупи, подається з тертою бринзою, шкварками, іноді з грибами або грибною підливою.
Млинці з грибами або сиром
Начинені млинці, які тушкують у сметані або запікають у духовці. Начинки можуть бути солоні або солодкі. В будь-якому вигляді - це смакота!
Юшка з грибів або риби
Ароматний легкий суп, який можна подавати і в літню спеку. Зазвичай готують на лісових грибах або річковій рибі з великою кількістю зелені.
Шашлик або домашні ковбаски
Якщо свято проходить на природі, то шашлик зі свинини або курятини, або ж домашні ковбаски-гриль - це завжди безпрограшний варіант.
Шашлик завжди створює атмосферу свята (фото: Pixabay)
Десерти та напої для столу на День Конституції
Пляцок з маком або вишнею
Західноукраїнський шаровий пиріг, який має багато варіацій - маковий, сирний, горіховий. Літній варіант - з вишнею або чорницею. Його зручно порізати на квадрати й подавати на великій таці до чаю чи узвару.
Сирники зі сметаною, медом або варенням
Класичний український сніданок, що чудово виконує роль десерту. М’які всередині, з хрусткою скоринкою зовні. Подайте з малиновим, полуничним або чорничним варенням.
"Київський торт"
Класика святкового столу, що вже давно стала гастрономічним символом не лише столиці. Горіхові безе, масляний крем і нотка ностальгії - те, що смакує всім поколінням.
Домашній узвар
Найкращий натуральний напій українського столу - з яблук, груш, чорносливу, іноді з медом. Влітку подається охолодженим і чудово втамовує спрагу. Додайте кубики льоду, трохи лимона і вийде крафтовий "компот для дорослих".
Лимонад з м’ятою та медом
Хоч і не традиційний, але напій, який чудово доповнює святковий літній настрій. Особливо, якщо зробити його у синьо-жовтих кольорах - наприклад, з лимоном та чорницею.
Вареники зі сметаною
Солодкий варіант класичних вареників. Найкраще смакують, якщо взяти для начинки вишню, чорницю, полуницю або кисло-солодкі сорти яблук (Антонівка, Семиренко, Гренні Сміт, Голден Делішес). Додайте трохи цукру й подавайте зі щедрою ложкою домашньої сметани або меду. Ще можна додати м’яту або ваніль для аромату, а також присипати пудрою для естетики.
Вареники - українська кулінарна класика (фото: Getty)
Всі ці страви і напої не лише смачні, але й передають дух української гостинності та традицій. Нехай ваш святковий стіл буде щедрим, а День Конституції - наповненим миром та гармонією!
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При написанні використовувалися наступні джерела: матеріали сайтів "Шуба", "Етнохата" та "Є".