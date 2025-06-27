Соковиті й солодкі: як обрати ідеальний кавун і диню на базарі чи в супермаркеті
Кавуни та дині - солодкі, соковиті, багаті на вітаміни. Але щоб не розчаруватися в покупці, важливо знати, як правильно обирати ці плоди.
РБК-Україна дає корисні поради, які допоможуть уникнути помилок при виборі кавунів та динь.
Як вибрати смачний кавун
Кавун - не просто освіжаючий фрукт, а ще й природне джерело вологи, що так важлива в спеку. Проте для справжнього задоволення важливо знайти дійсно стиглий та солодкий плід. Ось як зробити правильний вибір:
- Шкірка повинна бути матовою, з чітким візерунком і без тріщин або вм’ятин. Блискуча поверхня може вказувати на незрілість.
- Звук при постукуванні - глухий і насичений. Якщо звук порожній - кавун ще зелений.
- Жовта пляма на боці - ознака, що кавун довго лежав на землі й достигав природним шляхом. Вона має бути насиченою, не білою.
- Сухий хвостик свідчить про стиглість. Якщо він зелений - кавун був зірваний зарано.
- Вага плоду має бути відчутною. Легкий кавун у великому розмірі - ознака нестачі соку.
- Аромат у стиглого кавуна ледь вловимий, але приємний.
- Форма повинна бути симетричною - дивні вигини можуть свідчити про проблеми під час росту.
- "Павутинка" - коричневі сіточки на шкірці - це добре! Вони з’являються, коли бджоли торкались квітки: чим більше павутинки, тим солодший плід.
Кавуни та дині - справжні хіти літнього сезону, але треба вміти їх вибирати (фото: Freepik)
Як вибрати стиглу та соковиту диню
Диня - це справжній символ літа, легкий десерт, ароматний перекус і джерело корисних речовин. Але й вона вимагає уважності при виборі, адже недозрілий плід не розкриє свого смаку. Ось основні поради, які допоможуть знайти найкращу диню:
- Запах - перше, на що слід звертати увагу. Стигла диня має виражений солодкий аромат навіть без розрізання.
- Шкірка повинна бути цільною, без тріщин, з рівномірним жовтим або кремовим кольором. Плями чи зелена шкірка - ознаки недозрілості.
- Хвостик стиглої дині сухий і ламкий. Якщо він м’який або зелений - фрукт ще не дозрів.
- Постукування має давати глухий звук, не порожній і не дзвінкий.
- М’якість плодів перевіряється легким натиском біля носика. Якщо диня трохи пружинить, вона готова до споживання.
- Вага так само важлива, як і у кавуна. Добре стигла диня повинна бути важкою для своїх розмірів.
- Сітка на поверхні - для деяких сортів ознака зрілості: вона має бути чітка, злегка рельєфна.
- Звук при стисканні - легкий хрускіт шкірки свідчить про стиглість і соковитість.
Пам’ятайте: дині дуже ароматні, і якщо плід не має запаху - краще не купувати.
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При написанні використовувалися наступні джерела: матеріали з сайтів "Шуба" та "Мамина ферма".