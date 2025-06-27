ua en ru
Пт, 27 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Соковиті й солодкі: як обрати ідеальний кавун і диню на базарі чи в супермаркеті

П'ятниця 27 червня 2025 10:36
UA EN RU
Соковиті й солодкі: як обрати ідеальний кавун і диню на базарі чи в супермаркеті Як безпомилково вибрати смачні дині та кавуни (фото: Freepik) 
Автор: Фелікс Коркін

Кавуни та дині - солодкі, соковиті, багаті на вітаміни. Але щоб не розчаруватися в покупці, важливо знати, як правильно обирати ці плоди.

РБК-Україна дає корисні поради, які допоможуть уникнути помилок при виборі кавунів та динь.

Як вибрати смачний кавун

Кавун - не просто освіжаючий фрукт, а ще й природне джерело вологи, що так важлива в спеку. Проте для справжнього задоволення важливо знайти дійсно стиглий та солодкий плід. Ось як зробити правильний вибір:

  • Шкірка повинна бути матовою, з чітким візерунком і без тріщин або вм’ятин. Блискуча поверхня може вказувати на незрілість.
  • Звук при постукуванні - глухий і насичений. Якщо звук порожній - кавун ще зелений.
  • Жовта пляма на боці - ознака, що кавун довго лежав на землі й достигав природним шляхом. Вона має бути насиченою, не білою.
  • Сухий хвостик свідчить про стиглість. Якщо він зелений - кавун був зірваний зарано.
  • Вага плоду має бути відчутною. Легкий кавун у великому розмірі - ознака нестачі соку.
  • Аромат у стиглого кавуна ледь вловимий, але приємний.
  • Форма повинна бути симетричною - дивні вигини можуть свідчити про проблеми під час росту.
  • "Павутинка" - коричневі сіточки на шкірці - це добре! Вони з’являються, коли бджоли торкались квітки: чим більше павутинки, тим солодший плід.

Соковиті й солодкі: як обрати ідеальний кавун і диню на базарі чи в супермаркетіКавуни та дині - справжні хіти літнього сезону, але треба вміти їх вибирати (фото: Freepik)

Як вибрати стиглу та соковиту диню

Диня - це справжній символ літа, легкий десерт, ароматний перекус і джерело корисних речовин. Але й вона вимагає уважності при виборі, адже недозрілий плід не розкриє свого смаку. Ось основні поради, які допоможуть знайти найкращу диню:

  • Запах - перше, на що слід звертати увагу. Стигла диня має виражений солодкий аромат навіть без розрізання.
  • Шкірка повинна бути цільною, без тріщин, з рівномірним жовтим або кремовим кольором. Плями чи зелена шкірка - ознаки недозрілості.
  • Хвостик стиглої дині сухий і ламкий. Якщо він м’який або зелений - фрукт ще не дозрів.
  • Постукування має давати глухий звук, не порожній і не дзвінкий.
  • М’якість плодів перевіряється легким натиском біля носика. Якщо диня трохи пружинить, вона готова до споживання.
  • Вага так само важлива, як і у кавуна. Добре стигла диня повинна бути важкою для своїх розмірів.
  • Сітка на поверхні - для деяких сортів ознака зрілості: вона має бути чітка, злегка рельєфна.
  • Звук при стисканні - легкий хрускіт шкірки свідчить про стиглість і соковитість.

Пам’ятайте: дині дуже ароматні, і якщо плід не має запаху - краще не купувати.

Вас може зацікавити

При написанні використовувалися наступні джерела: матеріали з сайтів "Шуба" та "Мамина ферма".

Читайте РБК-Україна в Google News
диня Кавун Сад і огород Поради
Новини
РФ втратила за добу майже 1000 солдатів і багато техніки, - Генштаб
РФ втратила за добу майже 1000 солдатів і багато техніки, - Генштаб
Аналітика
Єврокомісар Кубілюс: Тільки сильна оборона може стримати Путіна від нападу на Європу
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Єврокомісар Кубілюс: Тільки сильна оборона може стримати Путіна від нападу на Європу