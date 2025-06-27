Соковиті й солодкі: як обрати ідеальний кавун і диню на базарі чи в супермаркеті

Кавуни та дині - солодкі, соковиті, багаті на вітаміни. Але щоб не розчаруватися в покупці, важливо знати, як правильно обирати ці плоди.

РБК-Україна дає корисні поради, які допоможуть уникнути помилок при виборі кавунів та динь.

Як вибрати смачний кавун

Кавун - не просто освіжаючий фрукт, а ще й природне джерело вологи, що так важлива в спеку. Проте для справжнього задоволення важливо знайти дійсно стиглий та солодкий плід. Ось як зробити правильний вибір:

Шкірка повинна бути матовою, з чітким візерунком і без тріщин або вм’ятин. Блискуча поверхня може вказувати на незрілість.

повинна бути матовою, з чітким візерунком і без тріщин або вм’ятин. Блискуча поверхня може вказувати на незрілість. Звук при постукуванні - глухий і насичений. Якщо звук порожній - кавун ще зелений.

при постукуванні - глухий і насичений. Якщо звук порожній - кавун ще зелений. Жовта пляма на боці - ознака, що кавун довго лежав на землі й достигав природним шляхом. Вона має бути насиченою, не білою.

- ознака, що кавун довго лежав на землі й достигав природним шляхом. Вона має бути насиченою, не білою. Сухий хвостик свідчить про стиглість. Якщо він зелений - кавун був зірваний зарано.

свідчить про стиглість. Якщо він зелений - кавун був зірваний зарано. Вага плоду має бути відчутною. Легкий кавун у великому розмірі - ознака нестачі соку.

має бути відчутною. Легкий кавун у великому розмірі - ознака нестачі соку. Аромат у стиглого кавуна ледь вловимий, але приємний.

у стиглого кавуна ледь вловимий, але приємний. Форма повинна бути симетричною - дивні вигини можуть свідчити про проблеми під час росту.

повинна бути симетричною - дивні вигини можуть свідчити про проблеми під час росту. "Павутинка" - коричневі сіточки на шкірці - це добре! Вони з’являються, коли бджоли торкались квітки: чим більше павутинки, тим солодший плід.

Кавуни та дині - справжні хіти літнього сезону, але треба вміти їх вибирати (фото: Freepik)

Як вибрати стиглу та соковиту диню

Диня - це справжній символ літа, легкий десерт, ароматний перекус і джерело корисних речовин. Але й вона вимагає уважності при виборі, адже недозрілий плід не розкриє свого смаку. Ось основні поради, які допоможуть знайти найкращу диню:

Запах - перше, на що слід звертати увагу. Стигла диня має виражений солодкий аромат навіть без розрізання.

Стигла диня має виражений солодкий аромат навіть без розрізання. Шкірка повинна бути цільною, без тріщин, з рівномірним жовтим або кремовим кольором. Плями чи зелена шкірка - ознаки недозрілості.

Хвостик стиглої дині сухий і ламкий. Якщо він м’який або зелений - фрукт ще не дозрів.

Якщо він м’який або зелений - фрукт ще не дозрів. Постукування має давати глухий звук , не порожній і не дзвінкий.

, не порожній і не дзвінкий. М’якість плодів перевіряється легким натиском біля носика. Якщо диня трохи пружинить, вона готова до споживання.

Якщо диня трохи пружинить, вона готова до споживання. Вага так само важлива, як і у кавуна. Добре стигла диня повинна бути важкою для своїх розмірів.

для своїх розмірів. Сітка на поверхні - для деяких сортів ознака зрілості: вона має бути чітка, злегка рельєфна.

- для деяких сортів ознака зрілості: вона має бути чітка, злегка рельєфна. Звук при стисканні - легкий хрускіт шкірки свідчить про стиглість і соковитість.

Пам’ятайте: дині дуже ароматні, і якщо плід не має запаху - краще не купувати.