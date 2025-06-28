Что есть в День Конституции Украины: 28 блюд для праздничного стола

28 июня в Украине отмечают День Конституции - государственный праздник, который традиционно приходится на разгар лета. Это прекрасная возможность собраться за праздничным столом или устроить пикник в кругу родных. А чтобы празднование было не только торжественным, но и вкусным - стоит наполнить меню любимыми украинскими блюдами.

РБК-Украина собрало 28 идей блюд, которые отлично подходят к празднованию Дня Конституции. В подборке - классика украинской кухни, сезонные угощения и легкие закуски, которые подойдут и для большого застолья, и для выезда на природу.

Холодные закуски и салаты на День Конституции

Сало с хреном, горчицей и черным хлебом

Символ украинской кухни, который можно подать как на деревянной доске, так и в авторской интерпретации - например, рулетиками с чесноком, укропом или даже медом. Добавьте немного малосольного огурца - и получите закуску с эффектом "вау".

Бутерброды со шпондером и квашеными овощами

Хрустящий хлебец или тост со сливочным сыром, кусочком шпондера (домашнего бекона), кружочком огурца и веточкой зелени - идеальный вариант для пикника. Можно подать в виде закусочных тартов.

Домашние соленья

Огурцы, помидоры, квашеная капуста, свекла с хреном - это не просто вкусности, а гастро-сокровище на столе. Разложите соленья в небольшие баночки или пиалы, украсьте зеленью - будет выглядеть эффектно и душевно.

Салат со свеклой, фасолью и чесноком

Простой, питательный и очень украинский. Свекла натирается на терке, добавляется вареная красная фасоль, измельченный чеснок, масло и немного уксуса.

Салат из молодой капусты с огурцом и укропом

Невероятно свежий и хрустящий. Заправка - растительное масло или домашняя сметана с лимонным соком. Можно подать с добавлением редиса.

Закуска из плавленого сыра, чеснока и яиц

Старая добрая "намазка", которую знают все - но если подать ее в фаршированных яйцах или тарталетках с зеленью, получите идеальную холодную закуску в один укус.

Закуска из брынзы или феты с зеленью

Размятая брынза, чеснок, укроп, масло - намазка на черный хлеб или в качестве дипа к овощам. В сочетании с мятным лимонадом - легкое и освежающее блюдо для летнего застолья.

Салат "Оливье" или "Столичный"

Куда же без любимца всех праздников? Для летнего варианта можно заменить колбасу на вареное куриное филе, а майонез частично на йогуртовый соус.

Салат "Оливье" подходит к любому праздничному столу (фото: Freepik)

Горячие блюда на День Конституции

Борщ украинский с мясом и пампушками

Это не просто блюдо - это национальный символ. Летом его можно подавать и теплым, и даже охлажденным. Украсить блюдо можно ложкой сметаны, перьями зеленого лука и душистыми пампушками с чесночным соусом.

Котлета по-киевски

Золотистая корочка, сочное куриное филе и ароматная масляная начинка с зеленью - это блюдо не нуждается в представлении. Подавать его можно с картофельным пюре или сезонным салатом.

Жаркое

Сытное, ароматное и очень домашнее блюдо - с мясом, картофелем, морковью и специями. Можно приготовить в классических керамических горшочках и подать каждому гостю порционно - это всегда создает особую атмосферу.

Крученики с мясом, черносливом или грибами

Тонко отбитые кусочки мяса, начиненные начинкой и запеченные в соусе - идеальная альтернатива обычным отбивным. Особенно хороши со свежим овощным гарниром или печеным картофелем.

Драники с грибной подливкой

Эти картофельные блины нравятся всем! Особенно, если подать их со сметаной или белым грибным соусом. Можно сделать даже мини-версии драников для подачи в фуршетном формате.

Запеченные ребра в медово-горчичном соусе

Для ценителей мяса - аппетитные свиные ребра, замаринованные в соусе и запеченные до золотистой корочки. Добавляем в меню для праздничного гриля или ужина под открытым небом.

Голубцы в сметанном соусе

Классика украинского стола: капустные листья, начинённые рисом и мясом, тушёные в томатно-сметанном соусе. Для постного или вегетарианского варианта - с грибами или чечевицей.

Голубцы из свежей капусты - традиционное летнее блюдо (фото: Freepik)

Пирог с мясом или ливером

Питательная альтернатива вторым блюдам. Подавать его можно теплым кусочками, с соусом или зеленью.

Картофель запеченный с салом и чесноком

Простой и доступный гарнир, который превращается в главное блюдо, если добавить к нему шкварки, грибы или ароматные специи.

Вареники с картофелем и шкварками

Вареники с картошкой - это блюдо, с которым у украинцев связано множество теплых воспоминаний: бабушкина кухня, детство, застолья на праздники. А если подать их со шкварками, луком и сметаной - получите гастрономический экстаз в лучшем смысле.

Банош с брынзой и шкварками

Символ карпатской кухни, который "перекочевал" уже и в другие регионы нашей страны. Готовится на сметане или сливках из кукурузной крупы, подается с тертой брынзой, шкварками, иногда с грибами или грибной подливкой.

Блины с грибами или сыром

Начиненные блины, которые тушат в сметане или запекают в духовке. Начинки могут быть соленые или сладкие. В любом виде - это вкуснятина!

Уха из грибов или рыбы

Ароматный легкий суп, который можно подавать и в летнюю жару. Обычно готовят на лесных грибах или речной рыбе с большим количеством зелени.

Шашлык или домашние колбаски

Если праздник проходит на природе, то шашлык из свинины или курятины, или же домашние колбаски-гриль - это всегда беспроигрышный вариант.

Шашлык всегда создает атмосферу праздника (фото: Pixabay)

Десерты и напитки для стола на День Конституции

Пирог с маком или вишней

Западноукраинский слоеный пирог, который имеет много вариаций - маковый, творожный, ореховый. Летний вариант - с вишней или черникой. Его удобно порезать на квадраты и подавать на большом подносе к чаю или компоту.

Сырники со сметаной, медом или вареньем

Классический украинский завтрак, который прекрасно выполняет роль десерта. Мягкие внутри, с хрустящей корочкой снаружи. Подайте с малиновым, клубничным или черничным вареньем.

"Киевский торт"

Классика праздничного стола, уже давно ставшая гастрономическим символом не только столицы. Ореховые безе, масляный крем и нотка ностальгии - то, что нравится всем поколениям.

Домашний узвар

Лучший натуральный напиток украинского стола - из яблок, груш, чернослива, иногда с медом. Летом подается охлажденным и прекрасно утоляет жажду. Добавьте кубики льда, немного лимона и получится крафтовый "компот для взрослых".

Лимонад с мятой и медом

Хоть и не традиционный, но напиток, который прекрасно дополняет праздничное летнее настроение. Особенно, если сделать его в сине-желтых цветах - например, с лимоном и черникой.

Вареники со сметаной

Сладкий вариант классических вареников. Лучше всего подходят, если взять для начинки вишню, чернику, клубнику или кисло-сладкие сорта яблок (Антоновка, Семиренко, Гренни Смит, Голден Делишес). Добавьте немного сахара и подавайте со щедрой ложкой домашней сметаны или меда. Еще можно добавить мяту или ваниль для аромата, а также присыпать пудрой для эстетики.

Вареники - украинская кулинарная классика (фото: Getty)

Все эти блюда и напитки не только вкусные, но и передают дух украинского гостеприимства и традиций. Пусть ваш праздничный стол будет щедрым, а День Конституции - наполненным миром и гармонией!