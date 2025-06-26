ua en ru
Чт, 26 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Холодець з черешні: рецепт стародавнього десерту, яким ласували наші предки

Четвер 26 червня 2025 12:43
UA EN RU
Холодець з черешні: рецепт стародавнього десерту, яким ласували наші предки Як приготувати холодець з черешні (фото: Freepik) 
Автор: Фелікс Коркін

Холодець з черешні або черешнянка - це цікава модернізація традиційних українських десертів із молочно-ягідною основою. Завдяки простому набору інгредієнтів і мінімуму зусиль він ідеально підійде для літнього вечора.

РБК-Україна розповідає, що таке черешнянка, які продукти для неї потрібні і як її готувати, щоб десерт радував і смаком, і виглядом.

Що таке черешнянка

Черешнянка - це кисіль або пінник на черешні, знана в українській кухні як молочно-ягідний десерт.

У старовину його називали холодцем із черешні - через желеподібну структуру. За консистенцією нагадує густу сметану і може бути як гарячим, так і охолодженим.

Цей десерт особливо популярний у сезон свіжої черешні, коли хочеться ніжного, освіжаючого смаку. Його прийнято подавати зі сметаною, м’ятою чи корицею - залежно від смакових уподобань.

Черешнянка також нагадує кисіль, тільки приготований із молочною або борошняною загущувальною складовою.

Інгредієнти

  • Черешня - 500-800 г, без кісточок.
  • Цукор - 2-3 ст. л., регулюйте під солодкість ягід.
  • Мед - 2 ст. л. для ароматної глибини.
  • Молоко - 400-500 мл, або можна частково замінити сметаною - 1 ст. л.
  • Борошно - 3-4 ст. л. для загущення.
  • Ванілін, лимонна цедра - для аромату.
  • Олія або вершкове масло - для змащення форм (опціонально).

Ці продукти легко знайти влітку й вони створюють збалансований смак: ягідна солодкість доповнюється вершковим присмаком молочно-борошняної основи. Також корисно, що такий десерт містить мінімум жиру та максимум натурального складу.

Холодець з черешні: рецепт стародавнього десерту, яким ласували наші предкиПриготування черешнянки починається з відбору ягід (фото: Ye.ua)

Процес приготування

Підготовка ягід. З черешні вийміть кісточки, промийте, потім залийте водою, щоб лише трохи покривала ягоди. Доведіть до кипіння, варіть 4‑5 хвилин, додайте цукор, мед, ванілін і лимонну цедру.

Загущення. В окремій мисці розчиніть борошно в холодному молоці до гладкості.

Вмішування. Поступово тонкою цівкою влийте молочно-борошняну суміш у киплячі ягоди, продовжуючи помішувати, щоб не з'явилися грудочки.

Нагрівання. Зменшить вогонь до помірного, доведіть до легкого загустіння. Маса має стати густою, як ніжна сметана.

Розкладання. Розлийте гарячу черешнянку у змащені креманки або маленькі форми.

Подача. Декоруйте свіжими ягодами, гілочками м’яти, за бажанням притрусіть корицею. Подавайте гарячим або охолодженим - у будь-якому варіанті смак виходить ніжний і освіжаючий.

Холодець з черешні: рецепт стародавнього десерту, яким ласували наші предкиЧерешнянка - це ягоди, молоко та борошно (фото: Ye.ua)

Поради для найкращого результату

Якщо хочеться прозорішої текстури, варіть черешню менше і попередньо процідіть відвар через марлю.

Для варіанту без борошна замініть молоко сметаною - тоді десерт матиме кремоподібну консистенцію і легший смак.

Солодкість регулюйте окремо медом і цукром, щоб не пересолодити ягідну основу.

Експериментуйте з іншими ягодами - малиною, чорницею, зливами - отримуючи різні відтінки смаку.

Черешнянка - простий і легкий літній десерт, що поєднує традиції й нові ідеї. Він стане яскравим доповненням до щоденного раціону, особливо в сезон, коли хочеться натуральних ягід і м’якої текстури.

Вас може зацікавити

При написанні використовувалися наступні джерела: матеріали сайтів "Шуба" та "Є".

Читайте РБК-Україна в Google News
Рецепти
Новини
Які втрати армії РФ на фронті: Генштаб ЗСУ назвав нові цифри
Які втрати армії РФ на фронті: Генштаб ЗСУ назвав нові цифри
Аналітика
НАТО під тиском Трампа: чи врятують 5% Альянс і підтримку України
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна НАТО під тиском Трампа: чи врятують 5% Альянс і підтримку України