Цей банановий коктейль закохує з першого ковтка: як приготувати вдома

Банановий коктейль - це справжній літній порятунок: він освіжає, заряджає енергією та водночас достатньо ситний, щоб стати альтернативою десерту або легкому сніданку. Як його приготувати вдома та що для цього потрібне?

РБК-Україна розповідає, які інгредієнти обрати та як приготувати справжній шедевр смаку та користі.

Інгредієнти

2 стиглі банани - надають натуральну солодкість і кремовість

1/2 склянки несолодкого мигдального або іншого рослинного молока

1 столова ложка натурального арахісового або мигдального масла

1 столова ложка насіння чіа або меленого льону

кілька кубиків льоду

за смаком - мед або кленовий сироп

за бажанням - жменя чорниці або малини

Процес приготування

У чашу блендера покладіть порізані банани, додайте рослинне молоко, насіння, горіхову пасту та кубики льоду.

За бажанням можна покласти трохи меду або ягід.

Усе добре збийте протягом однієї-двох хвилин до однорідної консистенції.

Якщо напій вийшов надто густим - додайте ще трохи молока.

Спробуйте коктейль: при потребі скоригуйте смак, додавши солодкий компонент або спеції.

Готовий напій перелийте у склянку, прикрасьте ягодами або посипте ще трохи насінням зверху. Подавати найкраще одразу після приготування - він буде найсмачнішим і найсвіжішим. За бажанням можна зберігати в холодильнику до доби в закритому посуді.

Банановий коктейль - ідеальне рішення для щоденної дієти (фото: Freepik)

Чому варто готувати цей коктейль щодня

Цей банановий коктейль поєднує в собі користь банана - корисні вітаміни і калій для серця, а також клітковину, яка допомагає травленню.

Мигдальне масло та насіння насичують корисними жирами, білками і омега‑3 - це підтримка енергетичного тонусу протягом дня.

Чіа та льон також сприяють насиченню та покращують роботу кишківника. При цьому напій легко адаптується: можна зробити його без лактози, додавши альтернативне молоко, або створити веган‑версію без солодких добавок.

Його зручно брати на роботу або тренування - коктейль містить усе необхідне для легкого сніданку або перекусу.