Що відомо про російський комплекс "Рассвет", який повинен замінити Starlink

У Росії заявили про створення власного комплексу супутникового зв'язку під назвою "Рассвет", який повинен стати заміною американським Starlink.

РБК-Україна розбиралось, чи зможе новий комплекс з часом замінити американські термінали супутникового зв'язку Starlink.

У березні 2026 року кілька американських видань повідомили, що Росія вивела на орбіту і взяла під управління перші 16 серійних супутників зв'язку угруповання "Рассвет", яке позиціонують як внутрішній аналог Starlink.

Минулого тижня російський диктатор Володимир Путін підтвердив, що перша група супутників вже виведена на орбіту.

Розгортання комплексу "Рассвет"

Перша партія супутників весною успішно вийшла на проміжну орбіту та була передана під контроль компанії "Бюро 1440", яка займається розробкою системи й надалі відповідатиме за її функціонування.

Для досягнення глобального покриття передбачено формування орбітального угруповання з близько 400 супутників. Для запуску апаратів використовуються одноразові ракети-носії "Союз-2.1б". Для порівняння, SpaceX застосовує багаторазові ракети Falcon 9.

У РФ також продемонстрували наземний термінал із фазованою антенною решіткою, який здатний забезпечувати швидкість передачі даних до 1 Гбіт/с при низькій затримці сигналу. Вага пристрою становить близько 15 кг.

Ціна проекту

Загальна вартість проекту оцінюється приблизно у 5,5 млрд доларів, а завершення основних етапів реалізації заплановане до 2030 року. Початок комерційної експлуатації комплексу "Рассвет" запланований на 2027 рік.

Коли може запрацювати система

За словами радника міністра оборони Сергія "Флеша" Бескрестнова, для забезпечення базового рівня покриття необхідно провести ще кілька запусків ракет із супутниками.

"Щоб передача даних була постійною і стабільною, потрібно запустити мінімум 200-250 супутників. У планах на найближчі роки запустити 300, а потім ще 700 супутників. Коли і скільки запустять насправді, подивимося. Терміни та плани постійно змінюються", – пояснив він.

Заявлено, що "Бюро 1440" до 2035 року компанія може вивести на низьку орбіту понад 900 супутників у разі потреби.

За словами експертів, з огляду на затримку запуску першої партії, імовірно, графік розгортання може дещо зсунутися. Додатковою проблемою може стати співпраця з низкою підрядників та їх продукція нестабільної якості, на які покладаються розробники комплексу "Рассвет".

Однак навіть початкове виконання планів на 2026-2027 роки дозволить російській армії знову отримати у своє розпорядження надійний супутниковий зв’язок.