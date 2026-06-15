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Что известно о российском комплексе "Рассвет", который должен заменить Starlink

11:45 15.06.2026 Пн
2 мин
Первую партию спутников уже вывели на орбиту
aimg Константин Широкун
Что известно о российском комплексе "Рассвет", который должен заменить Starlink Фото: российский комплекс "Рассвет" должен заменить Starlink (росСМИ)
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В России заявили о создании собственного комплекса спутниковой связи под названием "Рассвет", который должен стать заменой американским Starlink.

РБК-Украина разбиралось, сможет ли новый комплекс со временем заменить американские терминалы спутниковой связи Starlink.

В марте 2026 года несколько американских изданий сообщили, что Россия вывела на орбиту и взяла под управление первые 16 серийных спутников связи группировки "Рассвет", которую позиционируют как внутренний аналог Starlink.

На прошлой неделе российский диктатор Владимир Путин подтвердил, что первая группа спутников уже выведена на орбиту.

Развертывание комплекса "Рассвет"

Первая партия спутников весной успешно вышла на промежуточную орбиту и была передана под контроль компании "Бюро 1440", которая занимается разработкой системы и в дальнейшем будет отвечать за ее функционирование.

Для достижения глобального покрытия предусмотрено формирование орбитальной группировки из около 400 спутников. Для запуска аппаратов используются одноразовые ракеты-носители "Союз-2.1б". Для сравнения, SpaceX применяет многоразовые ракеты Falcon 9.

В РФ также продемонстрировали наземный терминал с фазированной антенной решеткой, который способен обеспечивать скорость передачи данных до 1 Гбит/с при низкой задержке сигнала. Вес устройства составляет около 15 кг.

Что известно о российском комплексе &quot;Рассвет&quot;, который должен заменить Starlink

Цена проекта

Общая стоимость проекта оценивается примерно в 5,5 млрд долларов, а завершение основных этапов реализации запланировано к 2030 году. Начало коммерческой эксплуатации комплекса "Рассвет" запланировано на 2027 год.

Когда может заработать система

По словам советника министра обороны Сергея "Флеша" Бескрестнова, для обеспечения базового уровня покрытия необходимо провести еще несколько запусков ракет со спутниками.

"Чтобы передача данных была постоянной и стабильной, нужно запустить минимум 200-250 спутников. В планах на ближайшие годы запустить 300, а потом еще 700 спутников. Когда и сколько запустят на самом деле, посмотрим. Сроки и планы постоянно меняются", - пояснил он.

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Заявлено, что "Бюро 1440" до 2035 года компания может вывести на низкую орбиту более 900 спутников в случае необходимости.

Что известно о российском комплексе &quot;Рассвет&quot;, который должен заменить Starlink

По словам экспертов, учитывая задержку запуска первой партии, вероятно, график развертывания может несколько сдвинуться. Дополнительной проблемой может стать сотрудничество с рядом подрядчиков и их продукция нестабильного качества, на которые полагаются разработчики комплекса "Рассвет".

Однако даже первоначальное выполнение планов на 2026-2027 годы позволит российской армии вновь получить в свое распоряжение надежную спутниковую связь.

Напомним, ранее в Пентагоне заявили, что в начале этого года Украине удалось отвоевать у РФ около 400 квадратных километров после того, как интернет Starlink стал недоступным для россиян.

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