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Путін похвалився "аналогом" Starlink для управління важкими дронами

17:14 12.06.2026 Пт
2 хв
Диктатор сказав, що супутники вже почали запускати в космос
aimg Іван Носальський
Путін похвалився "аналогом" Starlink для управління важкими дронами Фото: Володимир Путін, російський диктатор (Getty Images)
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У Росії нібито працюють над супутниковою системою, за допомогою якої окупанти зможуть керувати важкими дронами.

Як передає РБК-Україна, про це під час зустрічі з солдатами РФ заявив російський диктатор Володимир Путін.

За його словами, для того, щоб створити низькоорбітальне супутникове угруповання ("аналог" Starlink), росіяни вже почали запускати супутники в космос.

"У 2023 році перші супутники, які здатні вирішувати подібну задачу (управління важкими дронами - ред.), вже з'явилися в космосі. І у 2024-2025 рр. ця робота триває. У нас є приватна структура", - сказав Путін.

Він відмовився називати назву компанії, яка працює над супутниковою системою.

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Блокування Starlink для росіян

Нагадаємо, цього року Україна спільно зі SpaceX запровадила "білий список" терміналів Starlink.

Головна мета таких заходів - заблокувати роботу тих терміналів, які використовували російські окупанти для війни проти України. Хоча доставка в РФ Starlink була заборонена ще давно, армія країни-агресора купувала їх через посередників у третіх країнах.

Були випадки, коли росіяни використовували Starlink навіть на своїх ударних безпілотниках "Шахед", щоби обійти українську протиповітряну оборону.

У березні цього року російська компанія "Бюро 1440" оголосила, що вивела на орбіту перші 16 супутників "Рассвет" ("аналог" Starlink).

При цьому про який запуск супутників у 2023 році говорив Путін - неясно.

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