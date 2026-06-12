Путін похвалився "аналогом" Starlink для управління важкими дронами

У Росії нібито працюють над супутниковою системою, за допомогою якої окупанти зможуть керувати важкими дронами.

Як передає РБК-Україна , про це під час зустрічі з солдатами РФ заявив російський диктатор Володимир Путін.

За його словами, для того, щоб створити низькоорбітальне супутникове угруповання ("аналог" Starlink), росіяни вже почали запускати супутники в космос.

"У 2023 році перші супутники, які здатні вирішувати подібну задачу (управління важкими дронами - ред.), вже з'явилися в космосі. І у 2024-2025 рр. ця робота триває. У нас є приватна структура", - сказав Путін.

Він відмовився називати назву компанії, яка працює над супутниковою системою.

Блокування Starlink для росіян

Нагадаємо, цього року Україна спільно зі SpaceX запровадила "білий список" терміналів Starlink.

Головна мета таких заходів - заблокувати роботу тих терміналів, які використовували російські окупанти для війни проти України. Хоча доставка в РФ Starlink була заборонена ще давно, армія країни-агресора купувала їх через посередників у третіх країнах.

Були випадки, коли росіяни використовували Starlink навіть на своїх ударних безпілотниках "Шахед", щоби обійти українську протиповітряну оборону.