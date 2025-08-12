Що відомо про Ангеліну Забарну - дружину та музу одного з найдорожчих футболістів України

Біографія Ангеліни Забарної

Ангеліна Забарна народилася 13 червня 2002 року в Хмельницькому. Їй 23 роки.

У дитячі роки Ангеліна разом із мамою переїхала до столиці. Там родина певний час жила з відомим телеведучим Андрієм Джеджулою, який став її вітчимом.

Та, як згодом зізналася мама дівчини - Юлія Леус - за зовнішнім благополуччям ховалося непросте спілкування - шоумен нерідко дозволяв собі образливі зауваження щодо зовнішності та фігури її доньки.

Ангеліна Забарна з мамою та сестрою (фото: instagram.com/angelina.zabarna)

У юні роки Ангеліна займалася гімнастикою та відвідувала уроки гри на фортепіано.

Музика з часом залишилася в минулому, а от любов до спорту збереглася.

Хоча професійною спортсменкою вона так і не стала, гімнастиці присвятила багато років.

За освітою Забарна - філологиня іноземних мов. Вона закінчила філологічний факультет КНУ імені Тараса Шевченка та володіє щонайменше п’ятьма мовами: англійською, іспанською, французькою, латинською та давньогрецькою.

Ангеліна Забарна (фото: instagram.com/angelina.zabarna)

Працювати дівчина почала ще на першому курсі. Спершу відкрила власний магазин одягу, але через проблеми з постачальниками бізнес довелося закрити.

Деякий час муза спортсмена працювала репетиторкою, згодом - СММ-менеджеркою, однак залишила цю сферу через складну роботу з клієнтами.

Сьогодні вона має власну школу англійської мови та успішно її розвиває.

Ангеліна Забарна (фото: instagram.com/angelina.zabarna)

З Іллею Забарним Ангеліна познайомилася ще в школі, коли навчалася в 10 класі.

Їхній роман поступово переріс у серйозні стосунки, і 4 вересня 2022 року футболіст зробив коханій пропозицію.

Весілля пройшло без гучних вечірок - лише у колі найближчих.

Ангеліна та Ілля Забарні (фото: instagram.com/angelina.zabarna)

Ангеліна - дуже яскрава дівчина зі стрункою фігурою та природними рисами обличчя.

Вона не приховує, що ніколи не робила пластичних операцій.

Активно веде соціальні мережі, де ділиться особистими моментами, вишуканими світлинами та подарунками від чоловіка, збираючи чимало прихильників.

Ангеліна Забарна (фото: instagram.com/angelina.zabarna)

Трансфер Забарного у ПСЖ

Український футболіст Ілля Забарний залишив англійський "Борнмут" і перейшов до французького гранда - "Парі Сен-Жермен", чинного тріумфатора Ліги чемпіонів.

Про трансфер офіційно повідомила пресслужба парижан.

Як пише Transfermarkt, сума угоди склала 63 мільйони євро без урахування можливих бонусів.

Частину прибутку від цього трансферу отримає і київське "Динамо" - перший професійний клуб захисника.

У складі "Динамо" Забарний провів два з половиною сезони, дебютував у Лізі чемпіонів та став основним гравцем національної збірної України.

Свій перший закордонний контракт футболіст підписав у січні 2023 року, коли перейшов до "Борнмуту" за 22,7 мільйона євро.

Угода між англійцями та киянами передбачала і бонус у вигляді 20% від прибутку з наступного продажу гравця, що тепер і спрацювало.