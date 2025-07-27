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Дружина гравця "Динамо" зізналася, що найважче у шлюбі з футболістом

Неділя 27 липня 2025 11:38
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Дружина гравця "Динамо" зізналася, що найважче у шлюбі з футболістом Дар’я і Микола Михайленки (фото: instagram.com/mykhailenko_dasha)
Автор: Іванна Пашкевич

Дар’я Михайленко, дружина гравця київського "Динамо" і збірної України Миколи Михайленка, відверто розповіла про найскладніші аспекти життя поруч із професійним футболістом.

Викликами подружнього життя жінка поділилася в інтерв’ю РБК-Україна.

Найважче - це його відсутність

Попри рік офіційного шлюбу, Михайленко запевняє, що її уявлення про подружнє життя не змінилося.

"Я одразу розуміла, що нічого не зміниться і наше кохання стає міцнішим з роками та вчинками, а не офіційним статусом. Я все так само чекаю його зі зборів та виїзних матчів, і насолоджуюсь часом проведеним разом", - поділилася вона.

Дружина гравця &quot;Динамо&quot; зізналася, що найважче у шлюбі з футболістомДар’я і Микола Михайленки (фото: instagram.com/mykhailenko_dasha)

Однак, якщо говорити про найскладніше в режимі чоловіка, Дар’я виділяє саме його постійну відсутність.

"Найважче - це його відсутність. Це не день і навіть не десять днів. Це може бути 6-8 тижнів. А коли він грав по орендах, ми жили на відстані і бачились тільки після гри, на яку я приїжджала, щоб вболівати за нього", - розповідає Дар'я.

Про відсутність ревнощів

Дар'я має чітку позицію щодо критики фанатів, яка часто обрушується на гравців після поразок. Вона наголошує, що на їхню сім'ю це не впливає, адже вона завжди підтримує чоловіка, бо “знає, як все це важко".

При цьому, попри публічність чоловіка та його насичений графік, ревнощів у їхній парі немає.

Дружина гравця &quot;Динамо&quot; зізналася, що найважче у шлюбі з футболістомДар’я і Микола Михайленки (фото: instagram.com/mykhailenko_dasha)

"Він навіть Instagram не хоче вести. Йому не цікаво, що він публічна людина. Він просто хоче грати у футбол і насолоджуватися ним. Я ж, навпаки, постійно займаюся його сторінкою, щоб більше людей про нього знали", - пояснює Дар'я.

Як зберігати романтику на відстані

Навіть за умови частих розлук, подружжя Михайленків знаходить способи підтримувати романтику у стосунках.

"Завжди з ним на зв’язку. Ми починаємо день з смс і закінчуємо ними. Він дарує мені квіти, я замовляю для нього на подарунок фігурки Naruto. Любимо згадувати якісь романтичні моменти з життя", - розповідає жінка.

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