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Ці поради дружини футболіста "Динамо" варті уваги кожної жінки

Понеділок 28 липня 2025 08:30
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Ці поради дружини футболіста "Динамо" варті уваги кожної жінки Дар'я Михайленко розкрила секрети щасливого шлюбу з футболістом "Динамо" (фото: instagram.com/mykhailenko_dasha)
Автор: Іванна Пашкевич

Життя з професійним спортсменом - це постійні роз’їзди, збори та інтенсивний графік. Однак, попри виклики, Дар'я Михайленко, дружина гравця київського "Динамо" і збірної України Миколи Михайленка, зуміла побудувати міцний та щасливий шлюб.

В інтерв'ю РБК-Україна вона поділилася ключовими секретами, які допомагають їй зберігати тепло та романтику у стосунках.

Кохання міцнішає вчинками, а не статусом

Дар'я та Микола разом уже шість років, і, за її словами, офіційний статус шлюбу не змінив їхніх почуттів.

"Я одразу розуміла, що нічого не зміниться і наше кохання стає міцнішим з роками та вчинками, а не офіційним статусом. Я все так само чекаю його зі зборів та виїзних матчів, і насолоджуюсь часом проведеним разом", - відверто зізналася вона.

Ці поради дружини футболіста &quot;Динамо&quot; варті уваги кожної жінкиДар'я Михайленко розкрила секрети щасливого шлюбу з футболістом "Динамо" (фото: instagram.com/mykhailenko_dasha)

Їхня історія почалася у маленькому містечку Варва на Чернігівщині, де вони разом тренувалися. Тоді Микола ще тільки мріяв про великі стадіони, а Дар'я бачила в ньому хлопця, який "кожного дня працював на стадіоні". Спільна любов до спорту зблизила їх.

Підтримка у найважчі моменти

Одним із найголовніших секретів їхнього міцного шлюбу Дар'я називає взаємну підтримку, особливо у складні періоди. Вона пережила видалення пухлини, і підтримка Миколи стала для неї опорою.

"Без його підтримки я б не витримала всього того. Він був під час операції та після доглядав за мною, бо мені не можна було вставати. Він ночував на маленькому диванчику зі мною в лікарні, підтримував кожну секунду мене. Наші стосунки стали міцніші. Ми пройшли неймовірно складний етап не без сліз, але з посмішкою", - розповіла Дар'я.

Ці поради дружини футболіста &quot;Динамо&quot; варті уваги кожної жінкиДар'я Михайленко розкрила секрети щасливого шлюбу з футболістом "Динамо" (фото: instagram.com/mykhailenko_dasha)

Цей досвід змінив її погляд на життя.

"Я почала цінувати життя, не боятися робити те, що хочу, бо я любила відкладати на потім... Цінувати життя, берегти здоров’я і цінувати поряд тих, хто з тобою. Жити і не відкладати. Не думати, а хто що скаже. Кохати", - ділиться жінка.

Зв'язок на відстані та відсутність ревнощів

Навіть коли чоловік перебуває на тривалих зборах (до 6-8 тижнів), пара знаходить способи підтримувати романтику.

"Завжди з ним на зв’язку. Ми починаємо день з смс і закінчуємо ними. Він дарує мені квіти, я замовляю для нього на подарунок фігурки Naruto. Любимо згадувати якісь романтичні моменти з життя", - говорить Дар'я.

Варто зазначити, що у їхніх стосунках немає місця ревнощам, попри публічність Миколи.

Ці поради дружини футболіста &quot;Динамо&quot; варті уваги кожної жінкиДар'я Михайленко розкрила секрети щасливого шлюбу з футболістом "Динамо" (фото: instagram.com/mykhailenko_dasha)

"Ні, ревнощів немає. Він навіть Instagram не хоче вести. Йому не цікаво, що він публічна людина. Він просто хоче грати у футбол і насолоджуватися ним. Я ж, навпаки, постійно займаюся його сторінкою, щоб більше людей про нього знали", - пояснила дружина футболіста.

Материнство та спільні мрії

Цього року Дар'я стала мамою, і навіть після складної операції її мрія здійснилася.

"Перше, що я запитала у лікарів: “А я ж зможу стати мамою?”... Я дуже хотіла бути мамою і детально все вивчала", - розповіла вона.

Коли Микола не поруч, з малюком допомагає родина, особливо мама Дар'ї. А сили вона черпає "з посмішки малюка" та улюбленого спорту. Пара підтримує постійний зв'язок.

"Ми весь час з чоловіком на зв’язку. У нього скоро пам’ять в телефоні закінчиться від наших фото і відео", - з усмішкою каже Дар’я.

Навіть після народження сина, вони знаходять час удвох.

Ці поради дружини футболіста &quot;Динамо&quot; варті уваги кожної жінкиДар'я Михайленко розкрила секрети щасливого шлюбу з футболістом "Динамо" (фото: instagram.com/mykhailenko_dasha)

"Коли він спить, любимо тихенько посидіти на кухні й поговорити", - каже вона.

Мрією подружжя є отримати досвід за кордоном, особливо в Іспанії, бо там "красива мова, смачна їжа, неймовірна природа і дуже хороший футбол".

Історія Дар'ї та Миколи Михайленків - це приклад того, як взаєморозуміння, довіра та спільна підтримка можуть стати основою для щасливого та міцного шлюбу, попри всі виклики, які несе життя професійного спортсмена.

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