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"Бісить несправедливість": дружина гравця "Динамо" відверто висловилася про футбольне ком'юніті

Неділя 27 липня 2025 21:42
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"Бісить несправедливість": дружина гравця "Динамо" відверто висловилася про футбольне ком'юніті Дар’я Михайленко (фото: instagram.com/mykhailenko_dasha)
Автор: Іванна Пашкевич

За лаштунками блискучих футбольних стадіонів, де вирують пристрасті та мільйони вболівальників стежать за кожним рухом гравців, існує свій, не менш драматичний, світ. Це світ тих, хто завжди поруч зі спортсменами - їхніх родин.

Дар’я Михайленко, дружина півзахисника київського "Динамо" і збірної України Миколи Михайленка, вирішила розбити уявлення про ідеальне життя "дружини футболіста" і в інтерв'ю РБК-Україна відверто розповіла, що саме викликає у неї справжнє роздратування у футбольному ком'юніті.

На пряме запитання, чи є у футбольному та навколофутбольному ком'юніті люди, які її особисто "бісять", Дар'я дала відповідь, яка змушує замислитися.

"Цікаве питання. Мене не бісять люди, мене бісить несправедливість", - заявила вона, давши зрозуміти, що її невдоволення спрямоване не на конкретних осіб, а на саму систему та принципи, що панують у цьому середовищі.

Це вочевидь чіткий натяк на те, що за красивим фасадом ховаються моменти, які можуть глибоко образити та розчарувати.

&quot;Бісить несправедливість&quot;: дружина гравця &quot;Динамо&quot; відверто висловилася про футбольне ком'юнітіДар’я Михайленко (фото: instagram.com/mykhailenko_dasha)

Також Дар'я не приховує свого обурення щодо непослідовності деяких вболівальників, що, очевидно, є частиною тієї самої "несправедливості", про яку вона говорить.

"Мене дуже злить, коли хлопці програють - на них говорять неприємні речі, а коли виграють - вони їх люблять. Абсурд", - зазначила Дар’я.

Вона підкреслила, що, попри таку критику, на їхню родину це жодним чином не впливає.

&quot;Бісить несправедливість&quot;: дружина гравця &quot;Динамо&quot; відверто висловилася про футбольне ком'юнітіДар’я Михайленко (фото: instagram.com/mykhailenko_dasha)

Дар'я завжди стоїть горою за свого чоловіка, адже чудово розуміє, наскільки важкою та емоційно виснажливою є праця професійного спортсмена.

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