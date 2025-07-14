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Що відбувається з цінами на бензин в Україні і до чого тут санкції проти РФ

Україна, Понеділок 14 липня 2025 15:13
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Що відбувається з цінами на бензин в Україні і до чого тут санкції проти РФ Фото: Ціни на бензин зростають в Україні (Getty Images)
Автор: Юрій Дощатов
Експерт: Сергій Куюн

Тривале зростання цін на нафту, яке відбувається на тлі посилення санкцій проти Росії, призводить до подорожчання нафтопродуктів і створює передумови для збереження такої тенденції найближчим часом.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав директор консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн.

"Як бачимо, ціни на нафту продовжують зростати. Це посилює тиск на і на внутрішньому ринку. Це створює передумови для зростання цін, особливо в автозаправних мережах економ діапазону", - зазначив він.

При цьому Куюн наголосив, що різниця оптових і роздрібних цін на дизельне пальне в Україні залишається мінімальною понад рік. "Спред між оптовими і роздрібними цінами на дизпаливо перебуває на мінімальних значеннях із весни 2024 року", - сказав експерт.

Ціни на бензин

За даними "А-95", у період з 11 по 14 липня середня ціна бензину А-92 зросла з 57,79 до 58,17 грн за літр. І зараз найдешевший літр бензину в Харківській (56,47 грн), Рівненській (57,50 грн) і Запорізькій областях (57,00 грн). Найдорожчий у Сумській і Полтавській області - 58,99 і 58,82 грн за літр.

Середня ціна бензину А-95 за цей період не змінилася і залишилася на рівні 59,01 грн за літр. Найвища ціна в Чернігівській області - 60,74 грн за літр, у Кіровоградській і Донецькій областях - 59,72 грн.

Дизельне пальне подорожчало з 55,82 грн до 55,89 грн за літр. Мінімальна ціна в Закарпатській області - 54,48 грн за літр.

Чому зростає ціна нафти

Ціна нафти продовжує зростати на тлі заяв президента США Дональда Трампа про можливі санкції щодо Росії.

За інформацією Reuters, ціни на нафту зросли 14 липня і досягли найвищого рівня за три тижні, "оскільки інвестори очікують подальших санкцій США проти Росії, які можуть вплинути на світові поставки, в той час як зростання імпорту нафти Китаєм також справило ефект".

Ф'ючерси на нафту марки Brent у понеділок вранці зросли на 58 центів, або 0,8%, до 70,94 долара за барель, ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate піднялися на 59 центів, або 0,9%, до 69,04 долара.

Як повідомляло РБК-Україна, ціни на бензин і дизель в Україні зросли на 6-7% у перші дні загострення конфлікту Ізраїлю та Ірану, яке почалося 13 червня.

Експерти назвали таке подорожчання безпідставним і спекулятивним.

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Ціни на бензин
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