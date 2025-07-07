Зростання цін на пальне продовжується. Чи втрутиться в ситуацію АМКУ

Антимонопольний комітет України не бачить підстав розслідувати факти підвищення цін на пальне в України, яке відбулося у червні на фоні загострення конфлікту між Ізраїлем і Іраном.

Про це РБК-Україна повідомили в АМКУ у відповідь на запит видання.

"Наразі у Комітету відсутні підстави для здійснення заходів контролю в частині цінового моніторингу ринків світлих нафтопродуктів (пального)", - йдеться у відповіді АМКУ.

У відомстві підкреслили, що ціни на нафтопродукти не підлягають державному регулюванню.

"Вільна конкуренція на ринку передбачає передусім вільне ціноутворення, коли ціна формується як показник рівноваги між попитом і пропозицією. До повноважень Комітету не належить здійснення цінового моніторингу ринків світлих нафтопродуктів (пального)", - повідомили в АМКУ.

Коли зросли ціни на пальне

Ціни на бензин та дизель Україні зросли на 6-7% в перші дні загострення конфлікту Ізраїлю та Ірану, яке почалося 13 червня.

Тоді світові ціни на нафту різко збільшилися, що мало привести до подорожчання нафтопродуктів.

Середні роздрібні ціни в Україні на кінець червня на бензин А-95 становили 58,92 гривень, на дизельне пальне - 55,88 гривень за літр.

Експерти назвали таке подорожчання безпідставним і спекулятивним, оскільки ціни було піднято на паливо, яке закуповувалось мережами ще до загострення конфлікту, тобто без урахування фактора його впливу на ринок.

Ефект від підвищення цін на нафту в ціні нафтопродуктів в Україні міг з'явитися лише під кінець червня.

Після послаблення конфлікту між Ізраїлем і Іраном наприкінці червня ціни на нафту знизились, але ціни на пальне в Україні значно не змінилися.

Ціни не знижуються

На початку липня ціни на нафту залишаються на відносно високому рівні. Відповідно, ціни на пальне тез суттєво не змінюються.

Вартість бензину А-95 в Україні на 7 липня іноді перевищує 60 гривень за літр, дизельного пального - 56 гривень за літр.