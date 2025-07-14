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Что происходит с ценами на бензин в Украине и при чем тут санкции против РФ

Украина, Понедельник 14 июля 2025 15:13
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Что происходит с ценами на бензин в Украине и при чем тут санкции против РФ Фото: Цены на бензин растут в Украине (Getty Images)
Автор: Юрий Дощатов
Эксперт: Сергей Куюн

Продолжающийся рост цен на нефть, который происходит на фоне усиления санкций против России, приводит к подорожанию нефтепродуктов и создает предпосылки для сохранения такой тенденции в ближайшее время.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн.

"Как видим, цены на нефть продолжают расти. Это усиливает давление на и на внутреннем рынке. Это создает предпосылки для роста цен, особенно в автозаправочных сетях эконом диапазона", - отметил он.

При этом Куюн подчеркнул, что разница оптовых и розничных цен на дизельное топливо в Украине остается минимальной более года. "Спред между оптовыми и розничными ценами по дизтопливу находится на минимальных значениях с весны 2024 года", - сказал эксперт.

Цены на бензин

По данным "А-95", в период с 11 по 14 июля средняя цена бензина А-92 выросла с 57,79 до 58,17 грн за литр. И сейчас наиболее дешевый литр бензина в Харьковской (56,47 грн), Ровенской (57,50 грн) и Запорожской областях (57,00 грн). Самый дорогой в Сумской и Полтавской области - 58,99 и 58,82 грн за литр.

Средняя цена бензина А-95 за этот период не изменилась и осталась на уровне 59,01 грн за литр. Самая высокая цена в Черниговской области - 60,74 грн за литр, в Кировоградской и Донецкой областях - 59,72 грн.

Дизельное топливо подорожало с 55,82 грн до 55,89 грн за литр. Минимальная цена в Закарпатской области - 54,48 грн за литр.

Почему растет цена нефти

Цена нефти продолжает расти на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о возможных санкциях в отношении России.

По информации Reuters, цены на нефть выросли 14 июля и достигли самого высокого уровня за три недели, "поскольку инвесторы ожидают дальнейших санкций США против России, которые могут повлиять на мировые поставки, в то время как рост импорта нефти Китаем также оказал эффект".

Фьючерсы на нефть марки Brent в понедельник утром выросли на 58 центов, или 0,8%, до 70,94 доллара за баррель, фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate поднялись на 59 центов, или 0,9%, до 69,04 доллара.

Как сообщало РБК-Украина, цены на бензин и дизель в Украине выросли на 6-7% в первые дни обострения конфликта Израиля и Ирана, которое началось 13 июня.

Эксперты назвали такое подорожание безосновательным и спекулятивным.

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