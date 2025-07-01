Ціни на пальне впадуть? Що буде з вартістю бензину і дизеля вже за тиждень

Ціна нафти у світі знижується після послаблення конфлікту на Близькому Сході та планів ОПЕК+ підняти видобуток нафти в серпні. Отже, бензин і дизель повинні будуть подешевшати, зокрема і в Україні.

Про це РБК-Україна сказали експерти енергетичного ринку Сергій Куюн і Володимир Омельченко.

Як змінилися ціни в червні

За червень ціни на бензин і дизель в Україні збільшилися на 6-7%, зокрема через зростання цін на нафту внаслідок війни Ізраїлю та Ірану.

Середні роздрібні ціни на кінець місяця на бензин А-95 становили 58,92 гривень за літр (+4,36 гривень за місяць), на дизельне пальне - 55,88 гривень за літр (+3,34 гривень). Ціна автогазу знизилася на 0,32 грн - до 34,51 гривень за літр.

Ціна на бензин і дизель має піти вниз

Ціни на паливо в Україні найближчими днями почнуть знижуватися, очікує директор консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн.

"Ціна на нафту майже повернулася до докризових позначок, тому очікуємо поступового розвороту цін (у бік зниження - ред.)", - сказав він у коментарі РБК-Україна.

Повернення цін на паливо протягом тижня очікує і директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко.

"Якщо ціна не буде знижена протягом наступного тижня до колишнього рівня, тобто на 3-4 гривні, то це означатиме зловживання монопольним становищем деякими компаніями, що працюють на ринку палива", - зазначив експерт у коментарі виданню.

Підвищення цін у червні могло бути спекулятивним

Омельченко також вважає, що підвищення цін на паливо в червні могло бути спекулятивним.

"Мережі одразу ж відреагували на загострення ситуації на Близькому Сході і підняли ціни буквально через день-два після початку атак Ізраїлю на Іран. Хоча на той момент вони ще реалізовували запаси нафтопродуктів, куплених за старими цінами. Але під ситуацію вони вирішили підняти ціни", - вважає експерт.

З огляду на логістику, ефект від підвищення цін на нафту в ціні нафтопродуктів в Україні міг з'явитися десь через два тижні. І це підтверджують поточні закупівлі імпортного палива.

"Саме зараз уже прийшли партії дорожчого палива", - зазначив він.

Однак ціна імпорту має знизитися і підстав зберігати ціни в Україні на рівні кінця червня вже не буде.

Омельченко вважає, що фактом підвищення цін на паливо в червні має зайнятися Антимонопольний комітет України, оскільки споживачі переплатили "сотні мільйонів, якщо не мільярдів гривень".

В АМКУ поки що не надали коментар РБК-Україна з приводу того, чи є підстави для розслідування ситуації з підвищенням цін на паливо в червні.