Бензин і дизель подорожчали за червень на 3-4 гривні: які ціни на АЗС

Роздрібні ціни на бензин і дизель в Україні зросли в червні 2025 року. Причинами стали війна проти Ірану і стрибок світових цін на нафту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни 30 червня 2025 року на бензин А-95 становлять 58,92 гривні за літр (+4,36 гривні за місяць), на дизельне пальне 55,88 гривні за літр (+3,34 гривні), на автогаз 34,51 гривні за літр (-0,32 гривні).



Ціни на АЗС 30 червня



Причини зміни цін

Основним фактором, який впливає на ціну, є світові ціни на нафту, оскільки Україна від початку війни імпортує майже весь обсяг пального. За червень 2025 року ціни на нафту марки Brent зросли з 64 до 68 доларів за барель.

Однак у середині місяця ціни підскочили вище 75 доларів після початку війни Ізраїлю проти Ірану 13 червня. Це одразу ж спричинило зростання цін на АЗС в Україні. Після закінчення 12-денної операції нафта впала нижче 70 доларів, що зупинило ціни в Україні.

Також на ціну пального впливає курс долара, який підвищувався протягом місяця і сягнув на готівковому ринку 42 гривень. Однак загалом за місяць зростання курсу було незначним - близько 25 копійок.