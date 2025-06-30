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Бензин і дизель подорожчали за червень на 3-4 гривні: які ціни на АЗС

Україна, Понеділок 30 червня 2025 13:56
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Бензин і дизель подорожчали за червень на 3-4 гривні: які ціни на АЗС Фото: бензин і дизель подорожчали за червень 2025 року (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Роздрібні ціни на бензин і дизель в Україні зросли в червні 2025 року. Причинами стали війна проти Ірану і стрибок світових цін на нафту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни 30 червня 2025 року на бензин А-95 становлять 58,92 гривні за літр (+4,36 гривні за місяць), на дизельне пальне 55,88 гривні за літр (+3,34 гривні), на автогаз 34,51 гривні за літр (-0,32 гривні).
Бензин і дизель подорожчали за червень на 3-4 гривні: які ціни на АЗС

Ціни на АЗС 30 червня
Бензин і дизель подорожчали за червень на 3-4 гривні: які ціни на АЗС

Причини зміни цін

Основним фактором, який впливає на ціну, є світові ціни на нафту, оскільки Україна від початку війни імпортує майже весь обсяг пального. За червень 2025 року ціни на нафту марки Brent зросли з 64 до 68 доларів за барель.

Однак у середині місяця ціни підскочили вище 75 доларів після початку війни Ізраїлю проти Ірану 13 червня. Це одразу ж спричинило зростання цін на АЗС в Україні. Після закінчення 12-денної операції нафта впала нижче 70 доларів, що зупинило ціни в Україні.

Також на ціну пального впливає курс долара, який підвищувався протягом місяця і сягнув на готівковому ринку 42 гривень. Однак загалом за місяць зростання курсу було незначним - близько 25 копійок.

Прогноз ціни

У квітні НБУ переглянув прогноз зростання цін на паливо Україні в поточному році в бік зменшення через здешевлення нафти. НБУ поліпшив прогноз зростання цін на паливо до 1,2% наприкінці 2025 року порівняно з 13,5% у прогнозі за січень.

Нагадаємо, роздрібні ціни на бензин, дизель і автогаз зросли за 2024 рік. Середні роздрібні ціни 2 січня 2025 року на бензин А-95 становили 55,55 гривень за літр (+4,07 гривень за рік), на дизельне пальне 52,75 гривень за літр (+1,25 гривень), на автогаз 35,41 гривень за літр (+5,58 гривень).

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АЗС Ціни на бензин
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