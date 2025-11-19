Що відбувається у Раді та Кабміні на фоні справи Міндіча: головне за день

Головне:

Верховна Рада проголосувала за відставку Галущенка та Гринчук з міністерських посад.

Два дні поспіль трибуна Ради блокувалася опозицією.

ВРУ стала на законодавчу паузу та вестиме консультації через кризу, спричинену відставками та скандалом в "Енергоатомі".

НАБУ підозрює Міндіча у створенні злочинної організації, відмиванні понад 311 млн гривень та тиску на Умєрова щодо приймання неякісних бронежилетів.

У "Слузі народу" запропонували створити нову коаліцію та "уряд національної стійкості". Керівник фракції Арахамія каже, що це лише заява "окремих нардепів".

Завтра, 20 листопада, відбудеться зустріч "слуг" із Зеленським для обговорення виходу з політичної кризи та можливих кадрових рішень.

Звільнення Галущенка та Гринчук

Верховній Раді після вчорашніх провальних спроб почати розглянути відставку Германа Галущенка Світлану Гринчук - фігурантів так званих "плівок Міндіча "про корупцію в енергетиці, все ж вдалося відправити міністрів у відставку. Раніше їх також вивели зі складу РНБО.

Сьогодні на пленарній сесії "за" відставку Галущенка проголосували 323 депутати. Тимчасово обов'язки міністра юстиції виконуватиме заступниця Людмила Сугак. На посаду голови Мін'юсту розглядають кандидатуру Ірини Мудрої, заступниці голови ОП, повідомляли РБК-Україна джерела.

Гринчук нардепи відправили у відставку 315 голосами. На час підбору нового очільника Міністерства енергетики обов'язки виконуватиме заступник Микола Колісник. Серед кандидатів на пост глави Міненерго джерела називають народних депутатів Андрія Геруса та Андрія Жупаніна.

Як відомо, Галущенко та Гринчук фігурують у розслідуванні корупції в енергетиці. У ексміністра НАБУ проводило обшуки, а Гринчук нібито проводила співбесіду з фігурантом "Мідасу" Ігорем Миронюком ("Рокет").

Фото: відставці Галущенко та Гринчук два дні поспіль передували блокування трибуни в Раді (колаж РБК-Україна)

Блокування трибуни в Раді

Вчора Верховна Рада не змогла розглянути відставку міністрів через блокування трибуни партією "Європейська солідарність". Її лідер Петро Порошенко заявив, що "ЄС" не голосуватиме за звільнення міністрів із "плівок Міндіча" без питання про відставку всього уряду.

Спікер ВРУ Руслан Стефанчук оголосив перерву, але засідання ВРУ так і не поновилося, нардепи розійшлися і зібралися вже сьогодні знову обговорити кадрове питання.

Втім, знову були блокування трибуни: опозиція вимагала присутності Галущенка, Гринчук для звіту, а також щоб на засіданні була прем'єр Юлія Свириденко для представлення проєкту постанов про відставку. Втім, ніхто з них не з'явився.

Прем'єрка Свириденко не була присутня через перемовини з МВФ. Замість неї уряд і проекти постанов представив віцепрем’єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка. Після розблокування трибуни Рада проголосувала за відставку Галущенка та Гринчук.

Фото: опозиція два дні поспіль блокувала трибуну Верховної Ради (eurosolidarity.org)

Втім, чому були відсутні вже ексміністри Гринчук та Галущенко і де вони знаходяться зараз не відомо.

Законодавча пауза в Раді

Після того, як парламент сьогодні провів голосування проголосував за, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук оголосив перерву в засіданні ВРУ і заявив про проведення консультацій через ситуацію, що виникла після розкриття НАБУ корупційної схеми в "Енергоатомі" і відставки двох міністрів.

"Я оголошую перерву у нашому пленарному засіданні. Я хочу повідомити, що, відповідно до рішення погоджувальної ради, ми зараз переходимо в режим консультацій щодо ситуації, яка склалась", - заявив Стефанчук.

За його словами, про наступне засідання ВРУ буде інформувати додатково.

Підозри Міндічу та тиск на Умєрова

Також сьогодні стало відомо, що НАБУ підозрює ексбізнес-партнера Володимира Зеленського та співзасновника студії "Квартал 95" Тімура Міндіча у створенні злочинної організації, "відмиванні" коштів та незаконному впливі на колишнього міністра оборони Рустема Умєрова, який нині є секретарем РНБО.

Підозра НАБУ була оприлюднена журналістами УП, які отримали документ у своє розпорядження. Повідомляється, що підозру Міндічу вручили 10 листопада.

За словами директора НАБУ Семена Кривоноса, її надіслали на телефони, за адресами проживання та передали через житлово-експлуатаційну організацію за законом.

Як пояснив Кривонос, з цього моменту підозра не є секретною. Вона вже є у захисників Міндіча, адже НАБУ ініціювало арешт його майна, що розглядав суд. Офіційно НАБУ і САП не розповсюджували текст підозри - її зміст можуть оголосити лише у відкритому суді під час обрання запобіжного заходу.

Втім, з публікації журналістів можна побачити, що підозра охоплює:

створення та керівництво злочинною організацією (ч.1 ст. 255 ККУ);

"відмивання" коштів у великих розмірах (ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3 ст.209 ККУ);

вплив на членів уряду для ухвалення незаконних рішень (ч.1 ст.344 ККУ).

Слідство стверджує, що Міндіч за сприяння тодішнього міністра енергетики Галущенка контролював фінансові потоки в енергетиці та легалізував понад 311 млн грн через підконтрольних осіб. Серед фігурантів - бізнесмен Олександр Цукерман, а також інші фігуранти "Мідасу": Устименко, Фурсенко, Зоріна, Миронюк та Басов.

Фото: стали відомі деталі підозри Міндічу від НАБУ (з відкритих джерел)

Крім того, за версією НАБУ, Міндіч намагався тиснути на Умєрова щодо приймання бронежилетів, які не пройшли контроль якості, щоб отримати матеріальну вигоду. У підозрі наведено його листування з погрозами та умовляннями.

"Слуга Народу" пропонує створити уряд і коаліцію національної стійкості

Представники партії "Слуга народу" виступили із закликом до інших проукраїнських парламентських фракцій та груп розпочати переговори про створення "коаліції національної стійкості" та сформувати "уряд національної стійкості".

Відповідну заяву першим опублікував нардеп від "слуг" Микита Потураєв. Точна кількість її підписантів наразі невідома, проте серед них крім Потураєва є Галина Третьякова, Богдан Яременко та Ігор Василів.

Причиною заклику стала справа про корупцію в "Енергоатомі". У заяві йдеться про необхідність підтримки розслідувань НАБУ і САП й притягнення до відповідальності фігурантів справи. За його словами, такий уряд має бути:

сформований без партійних квот, кулуарних домовленостей і "своїх людей";

складений із фахівців з бездоганною репутацією та підтвердженим досвідом управління у відповідних сферах;

орієнтований на виконання чітко визначеного антикризового мандату: забезпечення обороноздатності, стійкості економіки, енергетичної безпеки та безкомпромісної боротьби з високопосадовою корупцією.

Натомість керівник фракції СН Давид Арахамія заявив, що дана пропозиція є лише заявою "окремих представників" і її "не слід сприймати її як позицію всієї фракції".

"Оскільки ані фракція, ані партія з подібними заявами не виходила", - зауважив він.

Зеленський завтра зустрінеться зі "слугами": які очікування

Вже завтра, 20 листопада, народні депутати від "Слуги народу" зустрінуться з президентом Володимиром Зеленським, щоб обговорити вихід із кризи після скандалу в "Енергоатомі", розповіли РБК-Україна численні джерела в різних групах впливу всередині СН.

Очікується, що рішення щодо можливих кадрових змін у вищому керівництві держави, додатково до сьогоднішніх відставок Галущенка та Гринчук, буде ухвалене у закритому колі, а депутати лише "дооформлять" його.

Арахамія активно підтримує перезавантаження Офісу президента, зокрема звільнення глави ОП Андрія Єрмака, що частково пов’язано з чутками про його можливу причетність до скандалу.

Крім того, деякі нардепи скептично ставляться до ідеї формування нової коаліції та уряду, побоюючись, що передчасні кроки можуть завадити масштабнішому кадровому перезавантаженню влади як реакції на поточну політичну кризу.