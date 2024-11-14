Що відбувається в Куп'янську і чи є загроза втрати міста: оцінка експерта

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Що відомо про ситуацію в Куп'янську

Генеральний штаб вчора повідомив про спробу окупантів прорвати українську оборону на Куп’янському напрямку. Штурмові групи ворога атакували позиції ЗСУ в чотири хвилі. Загалом війська РФ залучили близько 15 одиниць техніки: танки, бойові броньовані машини та установку розмінування УР-77.

Крім того, частина з російських солдатів була переодягнена у форму зразка Збройних Сил України, що порушує закони та правила ведення війни і є воєнним злочином.

Втім, Генштаб зазначив, що українським бійцям вдалося зупинити противника, знищити всю його бронетехніку та ліквідувати значну частину живої сили.

Однак пізніше український проєкт DeepState заявив, що російським загарбникам вдалося та увійти до Куп'янська. Мовляв, вчора дві колони ворожої техніки висунулися з району Лиману Першого в Куп'янськ до траси на Сватове.

Фото: DeepState на мапі позначив просування ворога біля Куп'янська (deepstatemap)

"Одна МТ-ЛБ підбита у лісі. Іншій МТ-ЛБ вдалося безперешкодно доїхати в район вулиці Сватівська, де її уразили. З неї висипалося півтора десятки окупантів, які розбіглися по будинкам", - повідомили аналітики.

Вже сьогодні вранці начальник Куп'янської міської військової адміністрації Андрій Беседін розповів виданню "Думка", що російських десантників, які проникли до Куп'янська, знищили. За його словами ситуація в місті контрольована й противнику, який прорвався на лівобережну частину Куп'янська, закріпитися не вдалося.

Схожу заяву зробив і керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. Він зазначив, що інформація про закріплення ворога у Куп'янську не відповідає дійсності.

"Була відповідна спроба ворога, але росіян знищили. Станом на ранок ситуація контрольована Силами оборони", - додав Коваленко.

Генштаб теж своєю чергою спростовує інформацію про присутність російських військ у Куп'янську.

"Вчора українські воїни зупинили просування ворога на Куп'янськ, знищили всю його бронетехніку та ліквідували значну частину живої сили. Куп'янськ повністю під контролем Сил оборони України", - йдеться в заяві.

Якщо подивитися у зведення Генерального штабу, то кількість боєзіткнень на Куп'янському напрямку дійсно збільшилася. В будь-якому випадку можна вважати, що це однозначна активізація ворога на цій ділянці фронту. І про загострення ситуації на цьому відрізку стало відомо далеко не вчора.

Так, ще в середині жовтня була оголошена обов'язкова евакуація громадян з Куп'янська та ще трьох громад "через погіршення військової ситуації". Оскільки цієї осені окупантам вдалося підійти до міста ближче й сам населений пункт перебуває під постійними обстрілами.

Чи є загроза втрати міста

Військовий експерт Павло Нарожний зазначає, що Куп'янсько-Лиманський напрямок став другим зараз по активності після Покровсько-Курахівського. І активізація ворога є доволі серйозно.

"Чому так сталося? Тут два моменти. Перший - спроба росіян зайти в тил оборонців, які утримують Харківщину. Другий - перерізати дорогу, яка йде на Слов'янськ. Вона там іде вздовж лінії поточного фронту", - пояснив Нарожний в коментарі РБК-Україна.

Втім, на його думку, наразі в Куп'янську не складається такої ситуації за якої російські війська могли б перейти річку Оскіл, яка розділяє місто на дві частини.

"Вони до Осколу дійшли в одному місці, там є загроза розрізання українського угрупування на дві частини. Але штурмувати річку - це дуже важка операція. Це треба наводити понтонні мости або використовувати якісь човни, а це дуже важко зробити", - каже Нарожний.

Він також звернув увагу, що в більшості спроб російських загарбників, коли вони ставлять понтонні мости, не призводить до їх успіху, бо ці мости знищуються.

"Наразі загрози (втрати міста - ред.) немає. Те, що там ідуть штурми, то це не означає, що вони можуть прорватися, захопити місто. Швидкість пересування ворога доволі повільна на всіх ділянках фронту", - акцентує Нарожний.

Він нагадав, що якихось швидких проривів на полі бою вже давно не спостерігаються. Останній - це коли Сили оборони України посипали російський фронт і це було аж у 2022 році.

"Тому наразі я не вбачаю якоїсь загрози, що ворог швидко прорветься в Куп'янську. Ситуація там однозначно не проста, але загрози падіння міста я не бачу зараз. Тому що, наприклад, ворог штурмує Часів Яр, канал, який пересох і вони цей канал не можуть перейти. А тут ми кажемо про річку (Оскіл - ред.)", - підсумував експерт.

Фото: річка Оскіл розділяє Куп'янськ на правобережну й лівобережну частини (google.com/maps)

Чим важливий Куп'янськ

До великої війни населення Куп'янська налічувало десятки тисяч людей. Місто є другим найбільшим залізничним вузлом Харківської області після Харкова, що розташований за 40 км від кордону з Росією.