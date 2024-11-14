Что происходит в Купянске и есть ли угроза потери города: оценка эксперта

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Что известно о ситуации в Купянске

Генеральный штаб вчера сообщил о попытке оккупантов прорвать украинскую оборону на Купянском направлении. Штурмовые группы врага атаковали позиции ВСУ в четыре волны. В общей сложности войска РФ привлекли около 15 единиц техники: танки, боевые бронированные машины и установку разминирования УР-77.

Кроме того, часть из российских солдат была переодета в форму образца Вооруженных Сил Украины, а это нарушает законы и правила ведения войны и является военным преступлением.

Впрочем, Генштаб отметил, что украинским бойцам удалось остановить противника, уничтожить всю его бронетехнику и ликвидировать значительную часть живой силы.

Однако позже украинский проект DeepState заявил, что российским захватчикам удалось войти в Купянск. Мол, вчера две колонны вражеской техники выдвинулись из района Лимана Первого в Купянск до трассы на Сватово.

Фото: DeepState на карте обозначил продвижение врага возле Купянска (deepstatemap)

"Одна МТ-ЛБ подбита в лесу. Другой МТ-ЛБ удалось беспрепятственно доехать в район улицы Сватовская, где ее поразили. Из нее высыпалось полтора десятка оккупантов, которые разбежались по домам", - сообщили аналитики.

Уже сегодня утром начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин рассказал изданию "Думка", что российских десантников, проникших в Купянск, уничтожили. По его словам, ситуация в городе контролируемая и противнику, который прорвался на левобережную часть Купянска, закрепиться не удалось.

Похожее заявление сделал и руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко. Он отметил, что информация о закреплении врага в Купянске не соответствует действительности.

"Была ответная попытка врага, но россиян уничтожили. По состоянию на утро ситуация контролируется Силами обороны", - добавил Коваленко.

Генштаб тоже в свою очередь опровергает информацию о присутствии российских войск в Купянске.

"Вчера украинские воины остановили продвижение врага на Купянск, уничтожили всю его бронетехнику и ликвидировали значительную часть живой силы. Купянск полностью под контролем Сил обороны Украины", - говорится в заявлении.

Если посмотреть в сводку Генерального штаба, то количество боестолкновений на Купянском направлении действительно увеличилось. В любом случае, можно считать, что это однозначная активизация врага на этом участке фронта. И об обострении ситуации на этом отрезке стало известно далеко не вчера.

Так, еще в середине октября была объявлена обязательная эвакуация граждан из Купянска и еще трех общин "из-за ухудшения военной ситуации". Поскольку этой осенью оккупантам удалось подойти к городу поближе и сам населенный пункт находится под постоянными обстрелами.

Есть ли угроза потери города

Военный эксперт Павел Нарожный отмечает, что Купянско-Лиманское направление стало вторым сейчас по активности после Покровско-Кураховского. И активизация врага является довольно серьезной.

"Почему так произошло? Здесь два момента. Первый - попытка россиян зайти в тыл защитников, удерживающих Харьковщину. Второй - перерезать дорогу, которая идет на Славянск. Она там идет вдоль линии текущего фронта", - пояснил Нарожный в комментарии РБК-Украина.

Впрочем, по его мнению, в настоящее время в Купянске не складывается такая ситуация, при которой российские войска могли бы перейти реку Оскол, разделяющую город на две части.

"Они к Осколу дошли в одном месте, там есть угроза разрезания украинской группировки на две части. Но штурмовать реку - это очень тяжелая операция. Это нужно наводить понтонные мосты или использовать лодки, а это очень тяжело сделать", - говорит Нарожный.

Он также обратил внимание, что в большинстве попыток российских захватчиков, когда они устанавливают понтонные мосты, не приводит к их успеху, потому как эти мосты уничтожаются.

"Пока угрозы (потери города - ред.) нет. То, что там идут штурмы, это не значит, что они могут прорваться, захватить город. Скорость передвижения врага довольно медленная на всех участках фронта", - акцентирует Нарожный.

Он напомнил, что каких-либо быстрых прорывов на поле боя уже давно не наблюдаются. Последний - это когда Силы обороны Украины посыпали российский фронт и это было только в 2022 году.

"Поэтому пока я не вижу какой-то угрозы, что враг быстро прорвется в Купянске. Ситуация там однозначно не проста, но угрозы падения города я не вижу сейчас. Потому что, например, враг штурмует Часов Яр, пересохший канал и они этот канал не могут перейти. А здесь мы говорим о реке (Оскол - ред.)", - подытожил эксперт.

Фото: река Оскол разделяет Купянск на правобережную и левобережную части (google.com/maps)

Чем важен Купянск

До войны население Купянска насчитывало десятки тысяч человек. Город является вторым крупнейшим железнодорожным узлом Харьковской области после Харькова, расположенным в 40 км от границы с Россией.