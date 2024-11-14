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DeepState написав про просування ворога біля Курахового і у Куп'янську. Генштаб заперечує

Куп'янськ, Четвер 14 листопада 2024 11:45
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DeepState написав про просування ворога біля Курахового і у Куп'янську. Генштаб заперечує Фото: у ЗСУ заперечують перебування росіян у Куп'янську (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські військові заперечують окупацію росіянами Іллінки біля Курахового. Також у ЗСУ спростовують інформацію про перебування ворога у Куп'янську.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СтратКом ЗСУ.

Сервіс DeepState у середу, 13 листопада, заявив про захоплення росіянами населеного пункту Іллінка на Курахівському напрямку. Також аналітики написали про просування ворога у селі Дальнє, біля Новодонецького та Трудового (Курахівський напрямок).

Крім того, DeepState повідомив про просування російських військ у Куп'янську Харківської області.

Генштаб ЗСУ у четвер, 14 листопада, заявив, що інформація щодо окупації населеного пункту Іллінка та про начебто перебування російських військ в місті Куп'янськ не відповідає дійсності.

"Куп’янськ повністю під контролем Сил оборони України. Населений пункт Іллінка Донецької області також знаходиться під українським контролем. На його околицях постійно тривають бої з ворогом, але наші підрозділи міцно тримають позиції", - йдеться у повідомленні.

скриншот deepstatemap.live

Росіяни заходили у Куп'янськ

Вчора, 13 листопада, Генштаб ЗСУ заявив, що окупанти намагалися просунутися на Куп'янському напрямку. Частина росіян була у формі ЗСУ. Українські захисники зупинили штурми ворога, який атакував у чотири хвилі.

Пізніше DeepState показав відео атаки окупантів на Куп'янськ. Аналітики зазначили, що ЗСУ розбили російську техніку, але близько 15 окупантів розбіглися по будинках у Куп'янську.

За словами начальника Куп'янської МВА, станом на ранок ситуація у місті контрольована. Він наголосив, що росіяни не закріпилися, а окупантів, які лишалися у Куп'янську, знищили.

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