DeepState написав про просування ворога біля Курахового і у Куп'янську. Генштаб заперечує

Українські військові заперечують окупацію росіянами Іллінки біля Курахового. Також у ЗСУ спростовують інформацію про перебування ворога у Куп'янську.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СтратКом ЗСУ.

Сервіс DeepState у середу, 13 листопада, заявив про захоплення росіянами населеного пункту Іллінка на Курахівському напрямку. Також аналітики написали про просування ворога у селі Дальнє, біля Новодонецького та Трудового (Курахівський напрямок).

Крім того, DeepState повідомив про просування російських військ у Куп'янську Харківської області.

Генштаб ЗСУ у четвер, 14 листопада, заявив, що інформація щодо окупації населеного пункту Іллінка та про начебто перебування російських військ в місті Куп'янськ не відповідає дійсності.

"Куп’янськ повністю під контролем Сил оборони України. Населений пункт Іллінка Донецької області також знаходиться під українським контролем. На його околицях постійно тривають бої з ворогом, але наші підрозділи міцно тримають позиції", - йдеться у повідомленні.

скриншот deepstatemap.live