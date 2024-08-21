Що Україні дає ратифікація Римського статуту: роз'яснення експерта

Рішення Верховної Ради ратифікувати Римський статут є історичним. Тепер Україна зможе бути представлена у Міжнародному кримінальному суді.
Про це в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив доктор філософії в галузі права, радник міністра внутрішніх справ України 2015-2021 рр. Володимир Мартиненко.
Він зазначив, що таке рішення дозволить Україні бути стороною розслідування кримінальних справ, які розглядаються у МКС.
"Про що йдеться? Йдеться про те, що Україна може тепер бути не просто стороннім спостерігачем чи постачальником доказової бази, а учасником розгляду процесу, розгляду скоєння воєнних злочинів РФ. Це дуже важливо і в принципі навіть для цього ратифікувати Римський статут нам потрібно було", - пояснив Мартиненко.
Крім цього, за його словами, Україна отримала велику кількість можливостей щодо розгляду кримінальних справ, які не пов'язані з військовими процесами.
Мартиненко додав, що тепер країні необхідно змінити законодавство відповідно до вимог, прописаних для підписантів Римського статуту.
Нагадаємо, минулого тижня президент України Володимир Зеленський вніс до Ради законопроект, яким пропонувалося ратифікувати Римський статут.
Вже сьогодні, 21 серпня, Рада підтримала таку ініціативу. За рішення проголосував 281 парламентарій.
Як заявляла заступник керівника Офісу президента України Ірина Мудра, такий крок, зокрема, дозволить Україні збільшити ефективність роботи МКС над покаранням російських військових злочинців.
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