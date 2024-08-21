Что Украине дает ратификация Римского статута: разъяснение эксперта

Он отметил, что такое решение позволит Украине быть стороной расследования уголовных дел, которые рассматриваются в МУС.

"О чем идет речь? Речь идет о том, что Украина может теперь быть не просто сторонним наблюдателем или поставщиком доказательной базы, а участником рассмотрения процесса, рассмотрения совершения военных преступлений РФ. Это очень важно и в принципе даже только для этого ратифицировать Римский статут нам нужно было", - объяснил Мартыненко.

Кроме этого, по его словам, Украина получила большое количество возможностей относительно рассмотрения уголовных дел, которые не связаны с военными процессами.

Мартыненко добавил, что теперь стране необходимо изменить законодательство в соответствии с требованиями, которые прописаны для подписантов Римского статута.