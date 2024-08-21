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Что Украине дает ратификация Римского статута: разъяснение эксперта

Фото: Украина ратифицировала Римский статут (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Решение Верховной Рады ратифицировать Римский статут является историческим. Теперь Украина сможет быть представлена в Международном уголовном суде.

Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил доктор философии в области права, советник министра внутренних дел Украины 2015-2021 гг. Владимир Мартыненко.

Он отметил, что такое решение позволит Украине быть стороной расследования уголовных дел, которые рассматриваются в МУС. 

"О чем идет речь? Речь идет о том, что Украина может теперь быть не просто сторонним наблюдателем или поставщиком доказательной базы, а участником рассмотрения процесса, рассмотрения совершения военных преступлений РФ. Это очень важно и в принципе даже только для этого ратифицировать Римский статут нам нужно было", - объяснил Мартыненко. 

Кроме этого, по его словам, Украина получила большое количество возможностей относительно рассмотрения уголовных дел, которые не связаны с военными процессами. 

Мартыненко добавил, что теперь стране необходимо изменить законодательство в соответствии с требованиями, которые прописаны для подписантов Римского статута. 

Что предшествовало

Напомним, на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагалось ратифицировать Римский статут.

Уже сегодня, 21 августа, Рада поддержала такую инициативу. За решение проголосовал 281 парламентарий.

Как заявляла заместитель руководителя Офиса президента Украины Ирина Мудрая, такой шаг, в частности, позволит Украине увеличить эффективность работы МУС над наказанием российских военных преступников.

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Международный уголовный судРимский статутВерховная рада