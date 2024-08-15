У Зеленського пояснили, навіщо Україні ратифікувати Римський статут

В Україні планується ратифікувати Римський статут Міжнародного кримінального суду. Це необхідно для покарання російських злочинців і не лише.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника керівника Офісу президента України Ірину Мудру у Facebook .

За словами Мудрої, членство України в Міжнародному кримінальному суді потрібне з кількох причин.

Покарання російських злочинців

Чиновниця пояснила, що участь України в МКС дозволить збільшити ефективність роботи суду щодо притягнення до відповідальності за злочини, які скоюють військові РФ.

"Фактично ми будемо долучені до роботи ключового світового органу правосуддя і матимемо можливість впливати на пріоритизацію нашого питання у ньому", - додала вона.

Мудра нагадала, що МКС видав шість ордерів на арешт російських злочинців, у тому числі диктатора Володимира Путіна, але участь України у роботі суду дозволить відкрити нові справи.

Відстоювання інтересів України у МКС

Заступник керівника ОП розповіла, що ратифікація Римського статуту дозволить Україні:

брати участь в Асамблеї держав-учасниць МКС та формувати політику МКС;

висувати свого кандидата на посаду судді;

затверджувати розподіл бюджету МКС з метою забезпечення належного розслідування російських злочинів в Україні;

брати участь у виборах суддів та інших виборних осіб (зокрема прокурора МКС), впливати на розробку змін до Римського статуту, що є ключовим у питанні захисту українських військових.

Євроінтеграція України

Мудра нагадала, що згідно з Угодою про асоціацію з ЄС, Україна зобов'язана ратифікувати Римський статут. Також це одна з умов вступу країни до блоку.

При цьому частина двосторонніх безпекових угод, які Україна підписала з країнами-партнерами, також містять положення про ратифікацію Римського статуту.

Компенсація українцям, які постраждали від злочинів росіян

Як зазначила чиновниця, повна участь України у МКС дозволить спростити доступ українців до спеціального Цільового фонду МКС для постраждалих унаслідок злочинів росіян. Також це підвищить шанси українців, які постраждали від російських злочинів, отримати компенсації.

Захист українських військових

Мудра підкреслила, що ратифікація Римського статуту не означає, що з'явиться ризик притягнення до відповідальності українських військових.

"Україна ратифікує Римський статут із заявою за ст.124 Римського статуту, згідно з якою МКС не матиме юрисдикції за ст. 8 (військові злочини) щодо громадян України протягом 7 років після ратифікації", - пояснила вона.