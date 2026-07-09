Що Трамп думає про нові поразки Путіна: пояснення Кислиці

Президент США Дональд Трамп помітив, що російський диктатор Володимир Путін кардинально змінився протягом останнього року.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів перший заступник голови Офісу президента Сергій Кислиця.

У США знають, що Росія програє війну Україні

За його словами, Трамп має дуже чітке уявлення про стан справ у російсько-українській війні.

"Відкрию вам, можливо, одне речення. Трамп сказав, що Путін сьогодні і Путін рік тому - це різні речі", - згадує Кислиця.

Він також наголосив, що Білий дім бачить всі поразки глави Кремля. До прикладу, те, що Росія досі не захопила Донбас.

"Я можу припустити, що американці бачать, на чиєму боці була Росія в Ірані. Вони бачать, як Путін програв вибори в Єревані. Вони бачать економічну ситуацію у Російській Федерації", - зауважив Кислиця.

Ба більше, США не можуть ігнорувати "неймовірно вражаючі успіхи України по нанесенню діп- і міддл-страйків".

"Тобто це складається в картину, де щонайменше Путін не виграє війну, а, ймовірно, він її програє", - наголосив Кислиця.

Що таке "Дух Анкоріджа"

Як пояснив перший заступник голови ОПУ, йдеться про певний російський "схематоз".

"Хто кому перший приносив ці схеми і показував, і розкладав карти, я вже не знаю", - заявив Кислиця.

На його переконання, загалом все пояснюють слова держсекретаря США Марко Рубіо про Анкорідж.

Останній нещодавно чітко дав зрозуміти, що жодної угоди між Трампом та Путіним на Алясці не було.

"І я думаю, що це було дуже важливим меседжем з боку Вашингтона", - підсумував Кислиця.