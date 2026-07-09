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Что Трамп думает о новых поражениях Путина: объяснение Кислицы

10:15 09.07.2026 Чт
2 мин
Президент США знает, что происходит с российским диктатором
aimg Юлия Капитонова aimg Милан Лелич
Что Трамп думает о новых поражениях Путина: объяснение Кислицы Фото: Сергей Кислица, первый заместитель председателя ОПУ (Getty Images)
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Президент США Дональд Трамп заметил, что российский диктатор Владимир Путин кардинально изменился за последний год.

Об этом в интервью рассказал первый заместитель главы Офиса президента Сергей Кислица.

В США знают, что Россия проигрывает войну Украине

По его словам, Трамп имеет очень четкое представление о положении дел в российско-украинской войне.

"Открою вам, возможно, одно предложение. Трамп сказал, что Путин сегодня и Путин год назад - это разные люди", - вспоминает Кислица.

Он также подчеркнул, что Белый дом видит все поражения главы Кремля. Например, то, что Россия до сих пор не захватила Донбасс.

"Я могу предположить, что американцы видят, на чьей стороне была Россия в Иране. Они видят, как Путин проиграл выборы в Ереване. Они видят экономическую ситуацию в Российской Федерации", - отметил Кислица.

Более того, США не могут игнорировать "невероятно впечатляющие успехи Украины по нанесению дип- и миддл-страйков".

"То есть это складывается в картину, где, по меньшей мере, Путин не выигрывает войну, а, вероятно, он ее проигрывает", - подчеркнул Кислица.

Что такое "Дух Анкориджа"

Как объяснил первый заместитель главы ОПУ, речь идет об определенном российском "схематозе".

"Кто кому первый приносил эти схемы и показывал, и раскладывал карты, я уже не знаю", - заявил Кислица.

По его убеждению, все объясняют слова госсекретаря США Марко Рубио об Анкоридже.

Последний недавно четко дал понять, что никакого соглашения между Трампом и Путиным на Аляске не было.

"И я думаю, что это был очень важный месседж со стороны Вашингтона", - подытожил Кислица.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Кислица спрогнозировал коллапс российской экономики.

Кроме того, он раскрыл подробности новой встречи Зеленского и Трампа.

Также мы писали, почему президент США резко изменил свое отношение к Украине.

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