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Кислиця оцінив імовірність краху російської економіки

09:40 09.07.2026 Чт
2 хв
Чи є в України шанс дочекатися справжнього колапсу в РФ?
aimg Юлія Капітонова aimg Мілан Лєліч
Кислиця оцінив імовірність краху російської економіки Фото: Сергій Кислиця, перший заступник голови ОПУ (Getty Images)
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Україні не варто розраховувати на те, що російська економіка колапсує в найближчому майбутньому.

Таке попередження в інтерв'ю РБК-Україна озвучив перший заступник голови Офісу президента Сергій Кислиця.

Він наголосив: якщо оцінювати об'єктивні реалії, то стає зрозуміло, що Росія не зможе виграти цю війну.

"І Путіну доводиться платити високу ціну, 30+ тисяч життів і санітарних втрат щомісяця. Можна, звичайно, "хорохоритися" і робити вигляд, що тобі це байдуже, але буде воно акумулюватися, акумулюватися з кожним місяцем", - зауважив Кислиця.

Він додав, що економічні проблеми ворога також будуть накопичуватися. Попри це, у Росії досі є достатньо ресурсів для забезпечення зброєю та боєприпасами своєї армії.

"Давайте не забувати, що це утворення, яке має глибинні корінні в радянській системі і навіть в царській Росії, де життя пересічних громадян нічого не вартувало", - наголосив Кислиця.

На його переконання, незабаром у країні-агресорці розпочнуться процеси перерозподілу майна. Влада буде відбирати і майно, і гроші - не тільки у тих росіян, які втекли із Росії, але і у бізнесів.

"Ви ж подивіться, що відбувається із наближеними до Ротенберга людьми. Тому тішитися думкою про те, що Росія раптом завалиться з точки зору економіки - це дуже далека перспектива. І для цього навряд чи є ресурс із нашого боку - дочекатися, коли у них буде економічний колапс", - підсумував Кислиця.

Як писало раніше РБК-Україна, Кислиця розкрив деталі вчорашньої зустрічі Зеленського і Трампа.

Також він розповів, як помічник Путіна згадував про "турецькі і шведські війни" на мирних переговорах.

До речі, з новою скандальною заявою про Україну та РФ виступив і президент США Дональд Трамп. Це сталося під час саміту НАТО.

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