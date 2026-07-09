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"Можливо, найкраща зустріч": в ОП прокоментували вчорашні переговори Зеленського і Трампа

08:32 09.07.2026 Чт
2 хв
Була взаємно зацікавлена розмова і є суттєвий прогрес
aimg Тетяна Степанова aimg Мілан Лєліч
"Можливо, найкраща зустріч": в ОП прокоментували вчорашні переговори Зеленського і Трампа Фото: президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп (Getty Images)
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Вчорашня зустріч президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа в Анкарі, можливо, була найращою з усіх.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів перший заступник голови Офісу президента України Сергій Кислиця.

"Це була одна з найкращих, а може і найкраща, зустріч. Два лідери пройшли важливий шлях від зустрічі в Овальному кабінеті до сьогоднішнього діалогу", - сказав Кислиця.

За його словами, це була взаємно зацікавлена розмова. Лише одне спілкування за присутності журналістів тривало близько 45 хвилин.

Заступник глави ОП зазначив, що є суттєвий прогрес по ліцензіях на Patriot.

"Якщо на G7 ми ще просили про це, то вже сьогодні отримали чітку позитивну відповідь. Анкара - це потужний сигнал Москві. Як зустріч Україна-США, так і власне сам саміт, дискусія на ньому і заключна декларація", - додав Кислиця.

Зустріч Зеленського і Трампа

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп у середу, 8 липня, провели зустріч на полях саміту НАТО в турецькій Анкарі. Одна з ключових тем переговорів було посилення української ППО.

Трамп заявив, що робота над мирною угодою щодо війни Росії проти України триває, хоча сам процес він назвав непростим. Президент США також порівняв війну з "бійкою двох у парку".

Крім того, Трамп повідомив про намір відвідати Київ, але припустив, що до завершення війни такий візит навряд чи буде можливим.

Окремо він заявив, що США готові надати Україні право виробляти зенітно-ракетні комплекси Patriot. За його словами, це технічно складний процес, однак Україна зможе швидко його опанувати.

Також Трамп зазначав, що далекобійні удари України по території Росії можуть наблизити завершення війни. Він визнав їх ескалацією, але наголосив, що саме така ескалація, на його думку, здатна підштовхнути війну до завершення.

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