Що таке персоніфікована медицина і чому це важливо для українців

В епоху, коли медичні протоколи є ключовим інструментом для лікарів, дедалі більшої популярності набуває поняття персоніфікованої медицини.

Що це таке, чому її не можна відокремлювати від доказової медицини, і як лікар підбирає терапію, що підійде саме вам - про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла кандидат медичних наук, сімейна лікарка Наталія Суслова.

Персоніфікований підхід - це не окреме поняття

За словами Суслової, персоніфікована медицина та доказова медицина не є окремими або паралельними поняттями. Навпаки, сучасна медицина передбачає, що підхід до призначення лікування має бути персоніфікованим.

"Лікар повинен враховувати всі нюанси, тому що препаратів є дуже багато. І лікар, керуючись засадами персоніфікованого підходу, підбирає той препарат, який підійде саме цьому пацієнту", - наголосила експертка.

Вона пояснила, що лікар, який дотримується цього принципу, враховує не лише основний діагноз, а й наявність супутніх хронічних захворювань.

Наприклад, якщо у пацієнта підвищений тиск, але також є хвороба нирок і цукровий діабет, лікар підбирає препарати, які мають комплексний вплив: кардіозахисну, нефрозахисну дію, а також допомагають контролювати рівень цукру.

Генетика та майбутнє лікування

Лікарка зазначила, що світова кардіологічна спільнота вже використовує генетику деяких препаратів, щоб точніше підбирати лікарські засоби, наприклад, для розрідження крові.

Цей підхід, відомий як фармакогенетика, досліджує, як генетичні особливості людини впливають на дію ліків.

Поняття доказової та персоніфікованої медицини дедалі частіше звучать разом, і, як зазначила Суслова, їх не можна роз'єднувати. Вони мають йти пліч-о-пліч, щоб забезпечити пацієнту найефективнішу та найбезпечнішу терапію.



