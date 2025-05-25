Як дізнатися, на що у вас алергія: лікарка розповіла про найточніший метод діагностики

Раптовий нежить, свербіж чи висипка може бути проявом алергії. Існує метод, який допомагає дізнатись, що саме стало причиною та підібрати ефективне лікування.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла лікар-алерголог Олена Мозирська.

Як зрозуміти, на що виникла алергія

Спочатку для того, щоб перевірити, на що алергія, потрібно звернутися до лікаря. За результатами ретельного опитування лікар може розуміти, що є алергеном.

Саме медик зможе підібрати правильний метод діагностики - шкірні тести або лабораторні методи обстеження.

Перший метод вважається дуже точними та інформативними. Під час тесту на шкіру наносять капельку алергену та робить мікропрокол. Спосіб зовсім безболісний, але дозволяє алергенам проникнути чим глибше в шар епідермісу.

Якщо у людини є антитіла, то виникне алергічна відповідь у вигляді почервоніння та свербежу.

Симптоми сезонної алергії

Сезонна алергія виникає як реакція на пилок рослин, який з’являється у повітрі в певні періоди року. Основні симптоми включають:

нежить - водянисті виділення з носа

закладеність носа - утруднене дихання

чхання - часті напади

свербіж - у носі, горлі, очах або вухах

сльозотеча та почервоніння очей

кашель - часто сухий, пов’язаний з подразненням слизових

зниження нюху - у зв’язку з набряком слизової носа

втома, головний біль - через постійний дискомфорт

Часто такі симптоми з'являються навесні (пилок дерев), влітку (трави) або восени (бур’яни, наприклад амброзія).