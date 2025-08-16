ua en ru
Что такое персонифицированная медицина и почему это важно для украинцев

Суббота 16 августа 2025 09:09
Что такое персонифицированная медицина и почему это важно для украинцев Фото: Что такое персонифицированная медицина (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова, Ірина Сандул
Эксперт: Наталья Суслова

В эпоху, когда медицинские протоколы являются ключевым инструментом для врачей, все большую популярность приобретает понятие персонифицированной медицины.

Что это такое, почему ее нельзя отделять от доказательной медицины, и как врач подбирает терапию, которая подойдет именно вам - об этом в интервью РБК-Украина рассказала кандидат медицинских наук, семейный врач Наталья Суслова.

Персонифицированный подход - это не отдельное понятие

По словам Сусловой, персонифицированная медицина и доказательная медицина не являются отдельными или параллельными понятиями. Наоборот, современная медицина предполагает, что подход к назначению лечения должен быть персонифицированным.

"Врач должен учитывать все нюансы, потому что препаратов очень много. И врач, руководствуясь принципами персонифицированного подхода, подбирает тот препарат, который подойдет именно этому пациенту", - подчеркнула эксперт.

Она пояснила, что врач, который придерживается этого принципа, учитывает не только основной диагноз, но и наличие сопутствующих хронических заболеваний.

Например, если у пациента повышенное давление, но также есть болезнь почек и сахарный диабет, врач подбирает препараты, которые имеют комплексное воздействие: кардиозащитное, нефрозащитное действие, а также помогают контролировать уровень сахара.

Генетика и будущее лечения

Врач отметила, что мировое кардиологическое сообщество уже использует генетику некоторых препаратов, чтобы точнее подбирать лекарственные средства, например, для разжижения крови.

Этот подход, известный как фармакогенетика, исследует, как генетические особенности человека влияют на действие лекарств.

Понятия доказательной и персонифицированной медицины все чаще звучат вместе, и, как отметила Суслова, их нельзя разъединять. Они должны идти бок о бок, чтобы обеспечить пациенту наиболее эффективную и безопасную терапию.

Внимание: Этот материал носит исключительно общеобразовательный характер и не является медицинской консультацией. Информация предназначена для ознакомления с возможными симптомами, причинами и методами выявления заболеваний, но не должна использоваться для самодиагностики или самолечения. РБК-Украина не несет ответственности за диагнозы, поставленные на основе материалов сайта. В случае проблем со здоровьем обязательно обратитесь к квалифицированному врачу.

Здоровье Медицинская помощь
